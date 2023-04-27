Il Cicogna Day nella Piana di Gela

Nella Piana di Gela il 30 aprile si svolgerà un evento famoso che celebra la nidificazione della cicogna bianca, specie rara e minacciata in Sicilia: il Cicogna Day.

Con l’aiuto della Fondazione Pro Biodiversità e dell’associazione Centro di Educazione Ambientale ODV, dal 2017 un luogo senza speranza, arido e vuoto, si è trasformato in una rigogliosa, vitale e colorata riserva naturale denominata Geloi Wetland. L’opera è stata realizzata da un gruppo di giovani paladini dell’ambiente, che ha scelto di rimanere in Sicilia creando, nel mezzo del deserto della Piana di Gela (Caltanissetta), ha creato un’oasi naturale.

Al sicuro dalle minacce

La riqualificazione ambientale nella riserva naturale Geloi Wetland ha riportato nella Piana di Gela le cicogne bianche, che nidificano in piattaforme in legno, installate appositamente dagli operatori della riserva, al sicuro dalle minacce umane. Un anno fa, infatti, le cicogne bianche erano costrette a nidificare sui tralicci elettrici, rischiando di morire folgorate e ferite dai cavi. Per nutrirsi, frequentavano pericolose discariche.

Ora, grazie alle strutture della riserva naturale, accudiscono i pulcini dall’alto di pali in legno e si nutrono in prossimità di laghetti e acquitrini.

Una festa dedicata alle cicogne bianche

Per questo motivo il team Geloi organizza, assieme a tantissime associazioni, aziende agricole e altre attività, un’intera giornata dedicata alla specie e alla biodiversità. Domenica 30 aprile, in mattinata sono previsti giochi e laboratori per bambini di ogni età, nel pomeriggio visite guidate e momenti dedicati alla tutela della Cicogna bianca con l’installazione di una nuova casa-nido a cura del FAI Delegazione di Caltanissetta, per poi immergersi nelle atmosfere del tramonto sulle note dell’arpa celtica di Ginevra Gilli, da ascoltare assaporando i prodotti agricoli di Geloi e le pietanze tipiche locali, come il carciofo violetto di Niscemi.

Il weekend sarà impreziosito da Teatro Selvatico: due giorni nell’arte e nell’incontro per cercare di riconnettersi alla propria parte più selvatica.

Agricoltura tradizionale

La cicogna è il simbolo di rinascita, soprattutto per questi luoghi un tempo martoriati e che adesso sono apprezzati e riconosciuti a livello internazionale.

Si parla, infatti, del progetto di Parco regionale del Golfo di Gela, connettore della biodiversità all’insegna del grande progetto europeo Natura 2000 e dei popoli, con il riscatto giovanile e la valorizzazione dell’agricoltura tradizionale in chiave sostenibile.



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