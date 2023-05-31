Nelle serate del 2, 3 e 4 giugno, il Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta ospita il Festival della divulgazione scientifica. L’AstroNatural Project porta a Tradate ospiti del calibro di Luca Perri e Adrian Fartade per una 3 giorni di incontri e contaminazioni culturali.

Viaggi nell’EcoPlanetario e osservazioni astronomiche saranno arricchite da un punto ristoro a cura del Gruppo Alpini di Lonate Ceppino con la possibilità di degustare un picnic seduti sul prato del Centro Visite del Parco Pineta.

Il Festival della divulgazione scientifica è organizzato dalla Cooperativa AstroNatura, gestore delle attività del Centro.

L’iniziativa è un’occasione per parlare di metodi ed errori della comunicazione scientifica. Un importante investimento che pone ancora una volta il Centro Didattico di Tradate quale polo di riferimento culturale sede di innumerevoli attività dedicate a scuole, famiglie e adulti.

Il programma delle 3 serate

Venerdì 2 giugno, ore 21

“Il tempo di Nolan”

La fisica del tempo spiegata grazie a film incomprensibili.

Luca Perri e Mauro Zingarelli

Sabato 3 giugno, ore 21

“Quanti gatti servono per riempire l’Universo?”

Le curiosità astronomiche più insolite con un focus su strategia e importanza della divulgazione scientifica.

Adrian Fartade e Claudio Giannetti (Docente UNICATT)

Domenica 4 giugno, ore 21

“Dialogo sui cambiamenti climatici tra errori e fake news”

La comunicazione dei cambiamenti climatici tra sensazionalismi e informazioni errate.

Serena Giacomin e Luigi Bignami

Informazioni utili

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria effettuabile accedendo alla sezione “Biglietteria” del sito www.centrodidatticoscientifico.it

effettuabile accedendo alla sezione “Biglietteria” del sito www.centrodidatticoscientifico.it È possibile raggiungere il Centro con il proprio cestino da picnic per godervi una piacevole cena immersi nella natura (portare teli – NO sedie) oppure usufruire, nelle serate di venerdì e sabato, del punto ristoro a cura del Gruppo Alpini di Lonate Ceppino.

per godervi una piacevole cena immersi nella natura (portare teli – NO sedie) oppure usufruire, nelle serate di venerdì e sabato, del a cura del Gruppo Alpini di Lonate Ceppino. Molteplici le opportunità per vivere al meglio le serate con viaggi nell’ EcoPlanetario (ingresso a pagamento) pre e post conferenza nonché osservazioni astronomiche (meteo permettendo) con i telescopi del Centro Didattico.

(ingresso a pagamento) pre e post conferenza nonché (meteo permettendo) con i telescopi del Centro Didattico. L’apertura cancelli è prevista per le ore 19 e durante le serate sarà disponibile un servizio navetta gratuito .

e durante le serate sarà disponibile un . Grazie alla collaborazione siglata con il Comune di Tradate, in caso di maltempo, la serata si sposta al Cinema Teatro Paolo Grassi (via Via Giacomo Bianchi 1 – Tradate); i viaggi nell’EcoPlanetario sono comunque confermati e sarà lasciato il tempo, a chi ha prenotato anche questa attività, per spostarsi presso il Cinema entro l’inizio della serata o verso il Centro Didattico al termine della stessa.

L’iniziativa è stata possibile grazie al sostegno indispensabile di Fondazione Cariplo e del Consiglio Regionale della Lombardia, in collaborazione con Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate e Comune di Tradate.



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