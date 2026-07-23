Il litio bianco e i nuovi deserti del potere

Se il XX secolo è stato, senza ombra di dubbio, il secolo del petrolio, il XXI secolo sarà quello del litio.

Le linee di faglia della politica internazionale per decenni sono state tracciate lungo i confini dei giacimenti mediorientali e i flussi di greggio hanno decretato l’ascesa e la caduta delle superpotenze.

Oggi, nel cuore del XXI secolo, stiamo assistendo a un cambio di paradigma epocale. La transizione globale verso le energie rinnovabili e la mobilità elettrica sta smantellando i vecchi assi geopolitici, sostituendo l’oro nero con nuove materie prime critiche. Il baricentro del potere planetario si sta spostando dalle sabbie del Medio Oriente ai plateau d’alta quota del Sudamerica e alle foreste equatoriali dell’Africa centrale. Benvenuti nell’era del “litio bianco” e dei nuovi deserti del potere.

Un tempo i destini dell’industria globale si decidevano nello Stretto di Hormuz (dove comunque ancora oggi permangono parecchie criticità sul fronte idrocarburi) oggi, invece, le catene di approvvigionamento tecnologico sono in realtà sempre più svincolate dal greggio e dipendono piuttosto da due precise coordinate geografiche: il Triangolo del litio in America Latina e le miniere della Repubblica Democratica del Congo (RDC).

Questo slittamento non è neutrale: ha inaugurato una nuova e brutale stagione di competizione egemonica, dove la Cina si muove con la lungimiranza di un giocatore di scacchi coloniale.

Il Triangolo dell’Oro Bianco: Cile, Argentina e Bolivia

Il litio è il pilastro fondamentale della tecnologia a ioni che alimenta gli smartphone, i tablet, i sistemi di stoccaggio di rete e, soprattutto, i veicoli elettrici, che nel solo 2024 hanno assorbito ben l’87% della domanda globale di questo minerale (Natural Resources Canada, 2026).

La mappa di questa risorsa è incredibilmente concentrata. Secondo i dati del United States Geologicalurvey (USGS), le distese saline (i salares) che compongono il cosiddetto Triangolo del Litio – una regione arida e iper-isolata a cavallo tra Cile, Argentina e Bolivia – custodiscono da sole il 42,6% delle risorse identificate al mondo, equivalenti a quasi 50 milioni di tonnellate.

Cile : Possiede le più grandi riserve economicamente sfruttabili del pianeta (circa 9,2 milioni di tonnellate). Il Salar de Atacama è l’epicentro di questa ricchezza, caratterizzato da condizioni di evaporazione solare ideali che rendono l’estrazione dalla salamoia la più economica al mondo.

: Possiede le più grandi riserve economicamente sfruttabili del pianeta (circa 9,2 milioni di tonnellate). Il Salar de Atacama è l’epicentro di questa ricchezza, caratterizzato da condizioni di evaporazione solare ideali che rendono l’estrazione dalla salamoia la più economica al mondo. Argentina : Ha adottato un approccio fortemente pro-mercato, attirando massicci investimenti esteri che l’hanno resa il terzo paese al mondo per investimenti nell’esplorazione mineraria.

: Ha adottato un approccio fortemente pro-mercato, attirando massicci investimenti esteri che l’hanno resa il terzo paese al mondo per investimenti nell’esplorazione mineraria. Bolivia: Nonostante possieda, nel Salar de Uyuni, il potenziale teorico più vasto, sconta decenni di instabilità politica e barriere tecnologiche che ne hanno frenato la produzione effettiva.

Questi deserti d’alta quota, un tempo ai margini della storia, sono diventati i nuovi “deserti del potere”, dove le multinazionali occidentali e le compagnie di Stato asiatiche si contendono ogni singolo chilometro quadrato di sale, con le connivenze spesso opache dei vari governi sudamericani.

Il lato oscuro della sostenibilità: il cobalto del Congo

Se il litio sono i muscoli delle batterie di nuova generazione, il cobalto ne è il sistema nervoso, essenziale per garantire stabilità e densità energetica ai catodi. In questo scenario, la dipendenza globale da un singolo attore si fa ancora più drammatica e strutturale.

La Repubblica Democratica del Congo (RDC) controlla oltre il 54% delle riserve mondiali provate di cobalto e garantisce ogni anno circa il 70-75% della produzione mineraria globale (Cobalt Institute, 2024). Estrarre il cobalto in Congo significa addentrarsi in un territorio geopoliticamente fragile, segnato da conflitti etnici e piagato dalla piaga dell’estrazione artigianale, dove migliaia di minatori indipendenti (spesso minori) estraggono la roccia a mani nude in condizioni disumane.

La transizione “verde” dell’Occidente industrializzato poggia le sue fondamenta ecologiche su uno dei contesti sociali e ambientali più martoriati della Terra. La geopolitica della natura rivela qui la sua massima asimmetria: la decarbonizzazione del Nord del mondo viene pagata con l’ossigeno sociale del Sud globale.

L’Ombra del Dragone: Il monopolio della raffinazione

L’aspetto più cruciale di questa nuova mappa del potere non risiede tanto nel possesso fisico del sottosuolo, quanto nel controllo della catena del valore. Ed è qui che emerge il trionfo strategico di Pechino.

Attraverso la Belt and Road Initiative, la Cina ha attuato una silenziosa strategia di acquisizione verticale. Nella RDC, le aziende cinesi possiedono o controllano 15 delle 17 principali operazioni minerarie di cobalto (Georgetown Scientific Research Review). Ma il vero chokepoint globale è la raffinazione:

Come mostra la tabella, anche quando il minerale viene estratto in Australia o in Cile, la stragrande maggioranza del materiale grezzo deve viaggiare via nave verso le coste cinesi per essere trasformato in composti chimici di grado industriale (carbonato o idrossido di litio). Pechino non ha bisogno di possedere tutte le miniere del mondo: le basta possedere i “colli di bottiglia” tecnologici attraverso cui l’Occidente deve obbligatoriamente passare per costruire i propri sogni a emissioni zero.

Conclusione: dagli sceicchi ai signori dei minerali

La transizione energetica non eliminerà la competizione geopolitica; cambierà semplicemente i suoi codici e i suoi padroni. Sostituendo la dipendenza dai combustibili fossili con quella dai minerali strategici, il mondo sta passando dal cartello dell’OPEC a un’egemonia asiatica radicata nei deserti sudamericani e nelle miniere africane. Il “Litio Bianco” ha dimostrato che la natura impone sempre la sua legge spaziale: chi controlla la materia della terra, controlla il futuro della politica.



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