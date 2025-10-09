Mancano pochi giorni al via della nona edizione dell’Ocean Film Festival World Tour Italia, in programma dal 14 ottobre al 17 novembre in 20 città italiane.

Il Tour cinematografico è un evento che ogni anno unisce sportivi, viaggiatori, appassionati di natura e semplici curiosi, creando una community sempre più ampia e partecipe.

Un viaggio tra immagini potenti e storie vere, che porterà sul grande schermo il meglio della cinematografia internazionale dedicata al mare: avventura, sport acquatici, natura ed esplorazioni in luoghi remoti, con la partecipazione di ospiti speciali che arricchiranno la rassegna con testimonianze e progetti concreti di tutela ambientale.

Il programma

il tour attraverserà 20 città, abbracciando quasi tutta la penisola: dalla Lombardia alla Puglia, dal Friuli alla Sardegna. Tra le nuove tappe di quest’anno spiccano Pescara, Ancona e Como che si aggiungono a una mappa sempre più ampia di spettatori e appassionati.

Organizzato da Itaca The Outdoor Community, Ocean Film Festival Italia è una rassegna itinerante di cinema indipendente, non competitiva, che celebra l’oceano in tutte le sue forme: l’avventura e esplorazione dei mari, l’ambiente oceanico, gli action sport acquatici, la wildlife o tematiche di rilevanza ambientale. Un viaggio tra immagini potenti e storie vere, capaci di ispirare, sensibilizzare e far riflettere.

«Ocean Film Festival Italia racconta l’Oceano nella sua totalità: un ambiente straordinario dove si intrecciano sport, avventura, biodiversità, cultura e bellezza. I film di quest’anno ci spingono oltre i confini del conosciuto, trasformando l’avventura nell’oceano in un viaggio interiore alla scoperta di nuove profondità» dichiara Alessandra Raggio, CEO di Itaca The Outdoor Community.

Anche quest’anno, la selezione di film si distingue per qualità visiva, forza narrativa e varietà di temi: sette corto e medio metraggi che coinvolgeranno il pubblico in un viaggio tra profondità inesplorate, coste selvagge e onde cariche di libertà – dalle grotte sommerse alle coste remote dell’Alaska, dalla rinascita sulle spiagge della Liberia al vento impetuoso del kitesurf. Storie di resilienza, rinascita, scoperta e poesia, che toccano temi profondi come la memoria, l’identità, l’impatto ambientale e la libertà.

Ad arricchire l’evento, la presenza di ospiti speciali che saliranno sul palco per condividere visioni, progetti e testimonianze legate al mare, allo sport outdoor e alla tutela dell’ambiente, che renderanno l’esperienza ancora più viva, emozionante e partecipata.

Info acquisto biglietti e calendario completo delle date

oceanfilmfestival.vivaticket.it/

I film in programma

www.oceanfilmfestivalitalia.it/proiezioni-ocean-film-festival.html

I film sono in lingua originale, sottotitolati in italiano.



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