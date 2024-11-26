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SETTORE VOLONTARIATO

Il Parco del Ticino ha organizzato 21 corsi di antincendio boschivo

Per l'Ente Parco la formazione è un punto cardine fondamentale che aumenta la professionalità e la capacità di risposta del sistema

Il Parco del Ticino ha organizzato 21 corsi di antincendio boschivo
Addestramento dei Volontari AIB. © Parco del Ticino

26 Nov 2024

Alla presenza del Presidente del Parco del Ticino Ismaele Rognoni, si è svolta la giornata conclusiva degli ultimi due corsi di antincendio boschivo (AIB) di primo livello per 46 volontari, di cui 21 della Provincia di Pavia.

I corsi sono stati organizzati dal Settore Volontariato nell’ambito dell’ampio programma formativo annuale che, solo nel 2024, ha visto l’Ente organizzare ben 21 corsi di specializzazioni rivolti sia a nuovi volontari che agli attuali componenti per aumentarne la specializzazione.

L’esercitazione di ieri mattina è arrivata al termine di due corsi di 32 ore complessive, grazie a 10 docenti, al direttore operazioni di spegnimento oltre ai componenti dei Vigili del fuoco, Volontari Antincendi boschivi (AIB), ai Carabinieri forestali e col determinato determinante supporto di Regione Lombardia.

antincendio boschivo

Addestramento dei Volontari AIB. © Parco del Ticino

«Ho personalmente ringraziato il coordinatore dei volontari AIB, Alessandro Todaro, tutti i volontari, il sindaco di Sesto Calende, Elisabetta Giordani, per la preziosa collaborazione istituzionale e la concessione del bellissimo spazio» ha dichiarato il Presidente del Parco del Ticino, Ismaele Rognoni che ha aggiunto: «Nel corso della mattinata sono stati effettuati voli di prova e di esercitazione con l’elicottero di Regione Lombardia impiegato in casi di emergenza. Ho potuto toccare con mano l’esemplare professionalità delle volontarie e dei volontari AIB del Parco, come sempre diretti in maniera esemplare da Alessandro Todaro. La loro dedizione, passione e preparazione ne fanno un modello in Lombardia e in tutta Italia, dove le donne e gli uomini con la divisa del Parco sono stati chiamati in diverse situazioni di emergenza».

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Addestramento dei Volontari AIB. © Parco del Ticino

«Questo tipo di corsi prevede un impegno costante e una professionalità organizzativa importante, che sono il risultato di un lavoro continuo che da anni viene profuso dal Settore Volontariato del Parco e dai suoi volontari. Per l’Ente Parco e il Settore Volontariato la formazione è un punto cardine fondamentale che aumenta la professionalità e la capacità di risposta del sistema, con una buona preparazione dei singoli un grandissimo lavoro di squadra» ha precisato il responsabile del Settore Volontariato AIB, Gev e Protezione Civile, Alessandro Todaro.

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© Parco del Ticino

 

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