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INNOVAZIONE SOSTENIBILE

Il premio “The SOStainables” dedicato agli under 30

Green Media Lab annuncia una giuria d'eccezione con Giovanni Storti, Stefano Mancuso, Elisa Toffoli ed Elisa Pervinca Bellini

Il premio “The SOStainables” dedicato agli under 30
Premio “The SOStainables”. © Green Media Lab

3 mesi fa

Al via a Milano la terza edizione del contest che premia l’innovazione sostenibile degli under 30: “The SOStainables” è un laboratorio di creatività per riscrivere le regole del domani. Green Media Lab, la società di consulenza ESG e comunicazione con sede a Milano e Madrid che organizza il premio, ha annunciato una giuria d’eccezione composta da Giovanni Storti – Presidente di Giuria, Stefano Mancuso, Elisa Toffoli ed Elisa Pervinca Bellini.

La giuria, che unisce scienza, arte, moda e cultura della sostenibilità, decreterà i vincitori tra startup, podcast, progetti social e contenuti artistici.

L’iniziativa è un punto di riferimento per l’ecosistema dell’innovazione responsabile e valuta i migliori talenti del cambiamento per dare voce alle idee che trasformeranno il nostro impatto sul pianeta. Le iscrizioni sono aperte per tutti i talenti tra i 18 e i 30 anni. Per dettagli sulle modalità di partecipazione, visita: greenmedialab.com/it/the-sostainables

Spazio alla visione delle nuove generazioni

La serata di premiazione si svolgerà il 26 maggio presso l’Headquarter di Green Media Lab in Via Tertulliano 68, a Milano, e sarà condotta dall’attrice e sustainability advocate Anna Favella, che accompagnerà i giovani innovatori sul palco in un racconto dinamico capace di intrecciare visione imprenditoriale, creatività e impegno concreto.

“The SOStainables” non è solo una competizione, ma un vero e proprio ecosistema dove la visione delle nuove generazioni trova spazio e sostegno istituzionale. L’invito per i giovani innovatori è chiaro: non limitarsi a osservare la transizione ecologica, ma diventarne i veri protagonisti.

Il contest è realizzato con la collaborazione di ASviS, il supporto del Comune di Milano e la partnership di SDA Bocconi School of Management.

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