Al via a Milano la terza edizione del contest che premia l’innovazione sostenibile degli under 30: “The SOStainables” è un laboratorio di creatività per riscrivere le regole del domani. Green Media Lab, la società di consulenza ESG e comunicazione con sede a Milano e Madrid che organizza il premio, ha annunciato una giuria d’eccezione composta da Giovanni Storti – Presidente di Giuria, Stefano Mancuso, Elisa Toffoli ed Elisa Pervinca Bellini.

La giuria, che unisce scienza, arte, moda e cultura della sostenibilità, decreterà i vincitori tra startup, podcast, progetti social e contenuti artistici.

L’iniziativa è un punto di riferimento per l’ecosistema dell’innovazione responsabile e valuta i migliori talenti del cambiamento per dare voce alle idee che trasformeranno il nostro impatto sul pianeta. Le iscrizioni sono aperte per tutti i talenti tra i 18 e i 30 anni. Per dettagli sulle modalità di partecipazione, visita: greenmedialab.com/it/the-sostainables

Spazio alla visione delle nuove generazioni

La serata di premiazione si svolgerà il 26 maggio presso l’Headquarter di Green Media Lab in Via Tertulliano 68, a Milano, e sarà condotta dall’attrice e sustainability advocate Anna Favella, che accompagnerà i giovani innovatori sul palco in un racconto dinamico capace di intrecciare visione imprenditoriale, creatività e impegno concreto.

“The SOStainables” non è solo una competizione, ma un vero e proprio ecosistema dove la visione delle nuove generazioni trova spazio e sostegno istituzionale. L’invito per i giovani innovatori è chiaro: non limitarsi a osservare la transizione ecologica, ma diventarne i veri protagonisti.

Il contest è realizzato con la collaborazione di ASviS, il supporto del Comune di Milano e la partnership di SDA Bocconi School of Management.



Se non vuoi perderti i prossimi articoli, iscriviti alla newsletter. Bene, sei arrivato fino alle fine: significa che ami la Natura, proprio come noi.Se non vuoi perderti i prossimi articoli, iscriviti alla newsletter.