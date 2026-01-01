Il suolo, il nostro alleato più prezioso

Quei pochi centimetri di terreno fertile che si trovano sulla superficie delle terre emerse ci sfamano da millenni e sono alla base della nostra stessa civiltà. Ciononostante il suolo viene spesso trascurato, sminuito, maltrattato, ignorato. Per non dire della scienza che lo studia, la pedologia.

A ridare dignità a questo campo di studi, e soprattutto a riportare l’attenzione sull’importanza del terreno nel nostro mondo, arriva un saggio molto particolare firmato da Giacomo Sartori, Sillabario della terra, pubblicato da Piano B edizioni.

Non immaginate però un rigoroso saggio scientifico sullo studio dei vari strati del suolo, su analisi chimiche e sui microrganismi che vivono sottoterra. L’autore, oltre a essere uno scienziato impegnato da decenni in questo campo di studi, è anche un valido scrittore, e questi suoi differenti talenti si fondono armoniosamente in un’opera che, oltre a essere scritta in un italiano molto gradevole e curato, dispensa poche nozioni fini a sé stesse ma tante riflessioni su un mondo che ci è spesso del tutto ignoto e che meriterebbe molta più attenzione.

Il terreno è quindi il protagonista assoluto di questo sillabario, composto da ventuno voci che esplorano i vari suoi aspetti: suoli aridi, suoli dilavati ed erosi, suoli impoveriti dai pesticidi, suoli rigogliosi e che ci donano il cibo delle nostre tavole, suoli completamente desertificati: il viaggio narrativo di Sartori ci porta tra realtà molto variegate, narrate con coinvolgimento, competenza scientifica, esperienze personali e lavorative. Le connessioni con l’uomo sono tante e in certi casi inaspettate: cosa succede alla terra se la compattiamo troppo? Cosa le accade durante le guerre? E quando la avveleniamo con i nostri scarti? E come è fatto un suolo in salute e in equilibrio con gli ecosistemi?

Tutte domande lecite, troppo spesso ignorate, a cui questo libro dona risposte semplici ma non per questo poco profonde: inducono ulteriori riflessioni, la voglia di saperne molto di più e una rinnovata sensibilità verso un mondo che si trova da sempre ai nostri piedi e che, anche se ci dona la vita, non riceve mai le attenzioni che meriterebbe.

“Sillabario della terra”

di Giacomo Sartori

152 pagine, 15 Euro

Piano B edizioni 2025



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