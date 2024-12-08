Il viaggio pieno di sorprese delle piante

Chi l’ha detto che le piante non si muovono? Certo che lo fanno! Solo che noi non ce ne accorgiamo. Magari non si spostano nel corso della loro vita, ma da una generazione all’altra riescono a conquistare le terre più lontane. Sono spiriti liberi: anche se le chiudete da qualche parte, prima o poi scappano e vanno dove le porta il vento. Possono arrivare su isole deserte, convincere gli animali a portare i loro semi in giro per il mondo; alcune sono riuscite a sopravvivere alla bomba atomica o a rimanere sottoterra per migliaia di anni. I semi delle piante sanno fare cose incredibili: viaggiano su un treno, attraversano il mare, si aggrappano al pelo di un animale, vengono sparati con un’esplosione o ingeriti da grandi animali. Leggendo questo libro si intraprende un viaggio pieno di sorprese.

Stefano Mancuso è professore ordinario all’Università di Firenze e dirige il Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale. Il New Yorker lo ha inserito tra le persone che cambieranno la nostra vita. Ha scritto molti libri tradotti in più di venti lingue. Per Aboca Edizioni ha pubblicato Botanica. Viaggio nell’universo vegetale (2017, nuova edizione 2021) e Discorso sulle erbe. Dalla botanica di Leonardo alle reti vegetali (2019, con Fritjof Capra).

Philip Giordano, nato in Liguria da madre filippina e padre svizzero, è un illustratore e autore italiano che vive tra Giappone e Italia. I suoi libri sono stati pubblicati in oltre 20 Paesi e hanno ricevuto diversi premi, come il Premio Internazionale d’Illustrazione della Bologna Children’s Book Fair – Fundacion SM, il Garden Book of the Year della Garden Media Guild e il Premio Andersen per il miglior albo. È stato anche finalista al premio The Young People’s Book Prize della Royal Society di Londra.

Per Aboca Edizioni ha illustrato Il favoloso mondo delle piante (2023), scritto da Stefano Mancuso, incluso nella lista d’onore IBBY Italia Choice 2024 tra i migliori libri originali prodotti in Italia.

“Il favoloso viaggio delle piante”

di Stefano Mancuso e Philip Giordano

48 pagine, 20 Euro

Aboca Kids



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