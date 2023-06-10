Inaugurata la libreria dei materiali ecosostenibili

La libreria dei materiali ecosostenibili inaugurata a Bari sarà il luogo dove trovare i nuovi prodotti green che sostituiranno quelli inquinanti che vengono ancora utilizzati in diversi settori. La materioteca (www.materialiecosostenibili.com) rappresenta un unicum in Italia nella collaborazione tra pubblico e privato nel settore dello sviluppo di materiali ecosostenibili e dell’eco-design.

Il progetto è nato da un’idea di Forethinking, acceleratore di ricerca e sviluppo per l’innovazione in ambito sostenibilità, in sinergia con l’Università di Bari, che ospiterà fisicamente la materioteca presso il Dipartimento di Fisica.

La libreria dei materiali ecosostenibili sarà il luogo d’incontro tra il mondo imprenditoriale e quello della ricerca, con l’obiettivo di ripensare i prodotti in un’ottica di economia circolare. Da un lato le imprese potranno beneficiare dei nuovi materiali, che sono il risultato del costante lavoro dei ricercatori; dall’altro il mondo dell’Università potrà comprendere le reali necessità di sviluppo del mondo dell’impresa, in modo da orientare i propri sforzi verso quelli che possono essere davvero i nuovi prodotti green.

«L’unicità di questo progetto è legata al fatto che la materioteca è la prima libreria in grado di proporre non solo materiali riciclati, di cui in Italia abbiamo già diversi esempi, ma anche materiali provenienti dalla green chemistry e quindi dalla ricerca. […] Nella nostra visione, il progetto non deve essere visto solo come una vetrina, ma deve invogliare le imprese a creare progetti congiunti con l’Università, creando delle vere e proprie occasioni di networking» spiega Gennaro Durante, founder di Forethinking.



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