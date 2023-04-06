Insieme per la riduzione della plastica

È stato siglato un protocollo d’intesa tra Parco Lombardo del Ticino e l’Associazione Plastic Free con l’obiettivo di tutelare l’ambiente e combattere l’inquinamento dovuto all’uso della plastica e alla sua dispersione nell’ambiente.

Sul territorio del Parco del Ticino verranno svolte attività di sensibilizzazione con iniziative gratuite, come appuntamenti di raccolta della plastica, lezioni di educazione ambientale nelle scuole, informazione e sensibilizzazione online sui Social, passeggiate ecologiche e turistiche, segnalazione di abbandono di rifiuti in maniera abusiva.

In virtù della convenzione, della durata di un anno, siglata dalla presidente del Parco Lombardo del Ticino Cristina Chiappa e Davide Barbieri, referente provinciale di Pavia dell’associazione Plastic Free, il Parco si impegna a supportare e patrocinare le attività di Plastic Free per gli appuntamenti di pulizia dell’ambiente e passeggiate ecologiche.

«Il compito di un Parco in linea coi tempi, e capace di guardare al futuro, è quello di diffondere corrette modalità di tutela delle aree verdi e degli spazi liberi facendone un patrimonio condiviso» commenta Cristina Chiappa, Presidente del Parco del Ticino.

L’azione del Parco si esplica anche attraverso le iniziative che le associazioni riescono a portare sul territorio. «Molte delle iniziative realizzate dal Parco sono realizzate in collaborazione con il mondo del volontariato, sinergie che non sono solo un valore aggiunto per le comunità ma sono indispensabili per la promozione e la tutela del Parco» continua Cristina Chiappa.

«Accogliamo con entusiasmo questa nuova collaborazione con Plastic Free, dopo la positiva esperienza dello scorso anno nell’ambito delle giornate ecologiche a Cuggiono. Il nostro obiettivo è di creare una fattiva e proficua collaborazione al fine di creare una maggiore consapevolezza tra i cittadini sull’importanza di preservare l’ambiente dai rifiuti in generale e dalla plastica in particolare» aggiunge Massimo Braghieri, consigliere delegato del Parco del Ticino.

«L’accordo di collaborazione sancisce l’inizio di un importante percorso a tutela dell’ecosistema del Parco del Ticino, in cui rafforzeremo l’impegno e le sinergie con i tanti volontari dell’Associazione nel territorio del Parco» dichiara Matteo Bignardi, referente regionale Lombardia di Plastic Free Onlus.



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