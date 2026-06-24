Piccole biomolecole con un potenziale biotecnologico immenso, pronte a rivoluzionare la medicina. Le barriere coralline sono da sempre celebrate come scrigni di una biodiversità visibile che incanta per forme e colori. Oggi, però, la scienza ci rivela che il loro tesoro più prezioso è invisibile agli occhi. Nel cuore di questi ecosistemi si nasconde una fitta e inesplorata rete di metaboliti bioattivi: piccole molecole chimiche prodotte dagli organismi marini che potrebbero contenere le risposte mediche alle più grandi sfide sanitarie del nostro secolo.

La scoperta, che sta già ridisegnando i confini delle biotecnologie marine, è stata divulgata sulla rivista Nature. A guidare questa straordinaria impresa scientifica è stato un gruppo internazionale di scienziati dell’Università della California San Diego (UCSD), in stretta collaborazione con la Scripps Institution of Oceanography, la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) e una rete di centri di ricerca australiani ed europei. Gli scienziati sono riusciti a mappare l’incredibile materia oscura chimica delle barriere coralline, portando alla luce una quantità sconcertante di composti bioattivi prima sconosciuti all’umanità.

La farmacia segreta degli oceani

I coralli, le spugne e i microrganismi che popolano le barriere vivono in un ambiente altamente competitivo e dinamico. Non potendosi muovere per sfuggire ai predatori o per difendere il proprio territorio, questi organismi hanno sviluppato un’arma evolutiva straordinaria: la guerra chimica.

Nel corso di milioni di anni, hanno imparato a sintetizzare molecole uniche per comunicare, difendersi dalle infezioni, paralizzare le prede o scoraggiare i rivali. Lo studio dimostra che queste piccole biomolecole possiedono proprietà chimiche sorprendenti e una struttura radicalmente diversa da qualsiasi composto trovato sulla terraferma.

«Siamo di fronte a una vera e propria miniera d’oro per la farmaceutica. Molti di questi metaboliti bioattivi hanno già mostrato in laboratorio capacità straordinarie, interagendo con i processi cellulari in modi completamente nuovi» commentano i bioingegneri e i chimici marini che hanno coordinato lo studio.

Dalla barriera corallina alla medicina: le potenzialità applicative

Il potenziale biotecnologico di questo tesoro nascosto è immenso e spazia in molteplici settori della medicina e dell’industria:

Nuovi antibiotici: in un’epoca segnata dall’allarme globale per l’antibiotico-resistenza, alcune molecole estratte dai reef si sono dimostrate capaci di abbattere le difese dei superbatteri più tenaci.

in un’epoca segnata dall’allarme globale per l’antibiotico-resistenza, alcune molecole estratte dai reef si sono dimostrate capaci di abbattere le difese dei superbatteri più tenaci. Terapie oncologiche: diversi metaboliti identificati mostrano una spiccata attività citotossica, in grado di colpire selettivamente le cellule tumorali bloccandone la replicazione.

diversi metaboliti identificati mostrano una spiccata attività citotossica, in grado di colpire selettivamente le cellule tumorali bloccandone la replicazione. Antinfiammatori e antidolorifici: la complessa chimica dei coralli offre alternative naturali per il trattamento del dolore cronico e delle malattie infiammatorie sistemiche.

la complessa chimica dei coralli offre alternative naturali per il trattamento del dolore cronico e delle malattie infiammatorie sistemiche. Cosmeceutica e biomateriali: oltre ai farmaci, le molecole si candidano come ingredienti per una nuova generazione di prodotti per la cura della pelle e per lo sviluppo di materiali biocompatibili.

Una corsa contro il tempo per salvare i reef

Se da un lato la scoperta apre scenari entusiasmanti per la salute umana, dall’altro lancia un drammatico grido d’allarme. Le barriere coralline sono oggi tra gli ecosistemi che rischiano di scomparire più rapidamente a causa del riscaldamento globale, dell’acidificazione degli oceani e dell’inquinamento.

Il rischio concreto è quello di veder svanire per sempre questa biblioteca chimica prima ancora di aver potuto sfogliare i suoi libri. Per questo motivo, il consorzio internazionale di ricercatori sottolinea che la scoperta non deve tradursi in uno sfruttamento selvaggio delle risorse marine, bensì in uno stimolo a proteggerle. Grazie alle moderne tecniche di biologia sintetica, una volta identificata la struttura di una molecola promettente, questa può essere replicata in laboratorio senza dover più toccare un singolo corallo in natura.

Salvare le barriere coralline, dunque, non è più solo un dovere morale per la salvaguardia del pianeta, ma una necessità assoluta per il futuro della medicina globale. Il prossimo farmaco salvavita potrebbe essere già lì, custodito sul fondo dell’oceano.



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