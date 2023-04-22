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SISTEMA PARCHI LOMBARDIA

La Legge regionale delle aree protette compie 40 anni

Presentato il programma delle iniziative dedicate al 40esimo anniversario del Piano generale delle aree regionali protette

La Legge regionale delle aree protette compie 40 anni
Sistema Parchi Lombardia.

22 Apr 2023

In preparazione della Giornata Mondiale della Terra di oggi, 22 aprile, i Parchi della Lombardia hanno incontrato al Parco Nord Milano l’Assessore regionale al Territorio e Sistemi Verdi Gianluca Comazzi.

I Parchi lombardi hanno presentato il programma delle iniziative dedicato ai 40 anni della legge regionale n. 86/83 che definisce il “Piano generale delle aree regionali protette, le norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale”.

Le aree protette del Sistema Parchi Lombardia hanno affrontato alcuni dei punti chiave per la gestione e lo sviluppo dei Parchi con l’Assessore Gianluca Comazzi.

Si è partiti dalle questioni più tecniche relative alle politiche regionali e alle modalità di collaborazione con i parchi parlando dei contributi regionali, dei bandi e progetti d’investimento, delle progettazioni comuni, delle rendicontazioni e della riforma alla legge regionale n. 28.

«Il ruolo del network dei parchi lombardi nella gestione delle aree protette e nella promozione della consapevolezza ambientale è fondamentale per garantire la tutela del nostro territorio e il benessere dei cittadini» ha commentato l’Assessore Gianluca Comazzi.

Il momento di condivisione tra Parchi e Regione è stato anche occasione per condividere il lavoro svolto dalle aree protette nell’ultimo anno con i tavoli tematici e confrontarsi sulle emergenze ambientali a cui far fronte comune quali: le risorse idriche, la perdita di biodiversità, la necessità di rafforzare la rete ecologica territoriale e la crisi climatica.

«Siamo soddisfatti che la Regione abbia ricongiunto le deleghe dei Parchi e della Biodiversità in un unico assessorato che ha le competenze anche per il territorio e il paesaggio. Siamo fiduciosi che inizi una nuova stagione per le aree protette per affrontare la sfida imposta dalla crisi climatica e dare risposta alla strategia europea per la biodiversità» ha commentato Marzio Marzorati, coordinatore Sistema Parchi Lombardia.

«In questo primo incontro con l’Assessore regionale sono stati messi sul tavolo i temi fondamentali da affrontare insieme nei prossimi mesi e anni» ha aggiunto Cristina Chiappa, vice coordinatrice Sistema Parchi Lombardia. «In particolare, è emerso come i parchi siano in grado di creare valore sul territorio attraverso la collaborazione con tutti i soggetti locali, dalle imprese alle associazioni, volta a lavorare insieme su obiettivi comuni, grazie anche al coordinamento del Sistema Parchi Lombardia. Apprezziamo molto la disponibilità offerta dall’Assessore a confrontarsi sia sulle questioni generali che sulle specificità di ogni Parco».

 

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