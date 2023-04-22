La Legge regionale delle aree protette compie 40 anni

In preparazione della Giornata Mondiale della Terra di oggi, 22 aprile, i Parchi della Lombardia hanno incontrato al Parco Nord Milano l’Assessore regionale al Territorio e Sistemi Verdi Gianluca Comazzi.

I Parchi lombardi hanno presentato il programma delle iniziative dedicato ai 40 anni della legge regionale n. 86/83 che definisce il “Piano generale delle aree regionali protette, le norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale”.

Le aree protette del Sistema Parchi Lombardia hanno affrontato alcuni dei punti chiave per la gestione e lo sviluppo dei Parchi con l’Assessore Gianluca Comazzi.

Si è partiti dalle questioni più tecniche relative alle politiche regionali e alle modalità di collaborazione con i parchi parlando dei contributi regionali, dei bandi e progetti d’investimento, delle progettazioni comuni, delle rendicontazioni e della riforma alla legge regionale n. 28.

«Il ruolo del network dei parchi lombardi nella gestione delle aree protette e nella promozione della consapevolezza ambientale è fondamentale per garantire la tutela del nostro territorio e il benessere dei cittadini» ha commentato l’Assessore Gianluca Comazzi.

Il momento di condivisione tra Parchi e Regione è stato anche occasione per condividere il lavoro svolto dalle aree protette nell’ultimo anno con i tavoli tematici e confrontarsi sulle emergenze ambientali a cui far fronte comune quali: le risorse idriche, la perdita di biodiversità, la necessità di rafforzare la rete ecologica territoriale e la crisi climatica.

«Siamo soddisfatti che la Regione abbia ricongiunto le deleghe dei Parchi e della Biodiversità in un unico assessorato che ha le competenze anche per il territorio e il paesaggio. Siamo fiduciosi che inizi una nuova stagione per le aree protette per affrontare la sfida imposta dalla crisi climatica e dare risposta alla strategia europea per la biodiversità» ha commentato Marzio Marzorati, coordinatore Sistema Parchi Lombardia.

«In questo primo incontro con l’Assessore regionale sono stati messi sul tavolo i temi fondamentali da affrontare insieme nei prossimi mesi e anni» ha aggiunto Cristina Chiappa, vice coordinatrice Sistema Parchi Lombardia. «In particolare, è emerso come i parchi siano in grado di creare valore sul territorio attraverso la collaborazione con tutti i soggetti locali, dalle imprese alle associazioni, volta a lavorare insieme su obiettivi comuni, grazie anche al coordinamento del Sistema Parchi Lombardia. Apprezziamo molto la disponibilità offerta dall’Assessore a confrontarsi sia sulle questioni generali che sulle specificità di ogni Parco».



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