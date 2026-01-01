Le 5 buone notizie per l’ambiente nel 2025

Il 2025 si è chiuso tra luci e ombre, ma il WWF ha voluto ricordare una serie di successi raggiunti per la difesa dell’ambiente e della natura, dalle foreste agli oceani, passando per le specie a rischio come il leopardo delle nevi, fino alla difesa delle popolazioni indigene. Sono 5 chiari esempi di come la cooperazione internazionale possa dare risultati importanti per l’ambiente.

1. TFFF: un fondo per le foreste

Il Tropical Forest Forever Facility (TFFF) destina oltre 5 miliardi di dollari alla conservazione delle foreste tropicali: un fondo multimiliardario, sviluppato con il contributo del WWF, che mira a premiare i Paesi che preservano le foreste. Inoltre, i finanziamenti saranno convogliati direttamente alle popolazioni indigene e alle comunità locali, i veri custodi delle foreste tropicali. La collaborazione tra Paesi, comunità e finanza è essenziale per proteggere il nostro Pianeta.

2. Leopardo delle nevi: le conferme dal Nepal

Il leopardo delle nevi è una specie tanto affascinante, quanto difficile da osservare e studiare, una delle specie più rare ed elusive al mondo. Di lui sappiamo poco, ma da quest’anno abbiamo qualche informazione in più. Le stime della scorsa primavera in Nepal hanno confermato la presenza di 397 individui. Si tratta di un passo avanti, con dati scientifici aggiornati che ci aiutano a comprendere uno dei felini più misteriosi al mondo. È una vittoria per i leopardi delle nevi e per l’intero ecosistema himalayano. Il WWF è da tempo impegnato nella protezione di questo animale. Notizie come queste dimostrano che si possono vincere battaglie importanti per la salvaguardia della fauna selvatica quando le comunità, la scienza e la conservazione collaborano.

3. La Dichiarazione di Brazzaville: un momento storico per la difesa degli indigeni

Dal cuore del Bacino del Congo, i leader delle popolazioni indigene si sono uniti per lanciare un messaggio forte al Primo Congresso Mondiale dei Popoli Indigeni: quando i diritti degli indigeni vengono rispettati, la natura prospera e le comunità si rafforzano. La Dichiarazione di Brazzaville è un forte appello alla giustizia, alla protezione delle foreste e a una reale collaborazione con coloro che da generazioni si prendono cura del Pianeta. Si tratta di un invito ad affiancare i popoli indigeni e le comunità locali mentre aprono la strada verso un Pianeta più sano. Questa visione è totalmente supportata dal WWF. Purtroppo, ancora oggi le comunità indigene sono le prime a pagare, anche con la vita, la distruzione delle foreste e degli altri ecosistemi.

4. Trattato sull’Alto Mare: proteggere il mare di tutti

Dopo oltre vent’anni di sforzi e di pressioni da parte anche di associazioni come il WWF, il Trattato sull’Alto Mare ha ufficialmente superato l’ultimo ostacolo per entrare in vigore. Il suo obiettivo è proteggere le vaste distese oceaniche che si trovano al di là dei confini dei diversi Paesi. Questo traguardo rappresenta un enorme passo avanti: la creazione di regole vincolanti per conservare la biodiversità marina, condividere equamente i benefici e rafforzare la cooperazione globale. Il Trattato è necessario per implementare il Quadro Globale per la Biodiversità di Kunming-Montreal (GBF), che impegna i Paesi a proteggere almeno il 30% degli oceani entro il 2030.

5. Squali nel Mediterraneo: una svolta storica

Durante una settimana storica per la conservazione, nel corso della 24a Conferenza delle Parti della Convenzione di Barcellona e della 20a Conferenza delle Parti della Convenzione sul Commercio Internazionale delle Specie Minacciate (CITES), i Paesi hanno approvato un pacchetto di misure che ridefinirà la gestione e la protezione di squali e razze. A livello globale, le decisioni riguardano circa 80 specie di squali e razze e hanno ottenuto un sostegno senza precedenti, con tutte le misure adottate per consenso o con oltre l’80% dei voti favorevoli.

Per il Mediterraneo sei specie di squali, tra cui lo squalo grigio, lo squalo volpe e la verdesca (a rischio critico di estinzione) sono ora tutelate a livello regionale, mentre altre, incluse mante e mobule, sono state inserite nell’Appendice I della CITES, vietandone il commercio. Il trattato prevede inoltre il regolamento del commercio per altre quattro specie mediterranee, tra cui canesca e palombi, e un divieto di commercio internazionale per il pesce chitarra. Si profila così una vera svolta: grazie a questi strumenti internazionali gli squali del Mediterraneo potrebbero finalmente intraprendere un percorso di rinascita, a beneficio dell’intero ecosistema marino.



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