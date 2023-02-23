L’esposizione “Felini. Eleganza letale”

Leoni, tigri, pantere e gatti selvatici rappresentano da sempre per l’umanità un emblema di bellezza, forza, coraggio, eleganza regale e sensuale. Si potranno vedere i felini riprodotti a grandezza naturale, oltre a reperti, esemplari tassidermizzati (imbalsamati), nell’esposizione “Felini. Eleganza letale”, che verrà inaugurata domani 24 febbraio e che sarà aperta al pubblico da sabato 25 febbraio al Kosmos, il Museo di Storia naturale dell’Università di Pavia.

Pannelli interattivi consentiranno al visitatore di apprezzare le straordinarie caratteristiche anatomiche di questi carnivori. Nel percorso si potranno ammirare, tra gli altri, il leopardo nebuloso del Vietnam, il leopardo delle nevi dell’Himalaya, il ghepardo, il gatto marmorizzato della Cina, la tigre siberiana e il leone. Sarà così possibile ascoltare e rivivere storie di felini restituiti alla libertà e conoscere alcuni zoologi che hanno cambiato il destino di molti animali come questi.

Alla base del fascino e dell’eleganza dei felidi c’è una serie di adattamenti che da molti milioni di anni essi hanno gradualmente acquisito arrivando ai nostri giorni e occupando come predatori un posto importantissimo in tutti gli ecosistemi di gran parte dei continenti della Terra.

La competizione tra predatori e prede sempre più veloci, che sotto l’influsso dell’evoluzione e dell’adattamento, si plasmavano a vicenda, ha dato origine a felini che inseguono, e a prede che fuggono, capaci di raggiungere una velocità di 100 km all’ora: uno degli spettacoli nei quali la Natura rivela tutta la sua forza e la sua meraviglia

Far conoscere e divulgare la Natura

Curatore scientifico per la ricerca, i testi e l’iconografia è Giovanni Bellani, zoologo, museologo e fotografo naturalista laureatosi in Scienze Naturali all’Università di Pavia e autore di rivistanatura.com.

La mostra è curata dallo studio Naturaliter di Pisa, che da oltre 20 anni propone allestimenti museali ed esposizioni scientifiche.

«Abbiamo creato varie mostre naturalistiche nella speranza che, chi ci segue, si renda conto della bellezza che ci circonda, e venga stimolato a informarsi per conoscere e per poter apprezzare tutti i paesaggi e gli ambienti naturali, gli alberi e gli animali, i fenomeni e i complicati processi ecologici che sostengono la Vita sul nostro pianeta» spiega lo staff dell’azienda di allestimenti museali che ha progettato e realizzato la mostra.

«Questa mostra ha richiesto un lungo lavoro di approfondita ricerca scientifica e un impegno professionale ed economico affrontato nell’allestimento pratico dell’esposizione, con la realizzazione di esemplari tassidermizzati, pannelli grafici, filmati, scheletri, modelli e ricostruzioni. “Felini. Eleganza letale” è progettata come fosse una finestra che si apre sopra un mondo di animali meravigliosi, ma purtroppo ormai rarissimi».

Le Illustrazioni dei pannelli descrittivi sulle specie sono dell’artista francese Robert Dallet, tratti dal suo libro Les Felins (Ed. Nathan).

L’attualità di questa mostra sta anche nel fatto che essa rivela e illustra con taglio divulgativo alcune delle nuovissime ipotesi in campo scientifico, formulate su quesiti che fino a poco tempo fa non erano ancora stati soddisfatti e che riguardano:

la filogenesi e le parentele fra i vari gruppi di felidi (Lineages) e i loro antenati, come i famosi Felini o Tigri dai denti a sciabola

le ultime scoperte in campo paleontologico (Es: Panthera blytheae) che hanno modificato alcuni parametri per determinare la datazione delle tappe evoluzionistiche che caratterizzano la Famiglia dei Felidae

la separazione di nuove specie grazie alle moderne metodologie di ricerca basate sulle analisi genetiche e lo studio del DNA

l’evidenziazione di nuove caratteristiche anatomiche che permettono la capacità di ruggire o di poter fare le fusa

la situazione delle molte specie di Felidi in via di estinzione e le attività di ricerca per la loro salvaguardia messe in atto da associazioni internazionali come l’IUCN, Panthera e The Felidae Conservation Found, ecc.

molte altre curiosità della vita, del comportamento e dell’ecologia del mondo dei Felidi.

Felini. Eleganza letale

da sabato 25 febbraio a domenica 10 settembre 2023.

Sala mostre di Kosmos, in piazza Botta 9, Pavia

Visitabile negli orari di apertura del Museo, dal martedì alla domenica ore 10-18.

L’accesso alla mostra è compreso nel biglietto d’ingresso al Museo.

Info: tel. 0382 986220 o kosmos@unipv.it.



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