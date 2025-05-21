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ONE OCEAN WEEK

L’oceano torna a Milano!

L'evento blu organizzato da One Ocean Foundation si terrà dal 22 al 25 maggio

L’oceano torna a Milano!
One Ocean Week 2025

21 Mag 2025

Evento
One Ocean Week Milano
Dove
Piazza XXIV Maggio, in Darsena, Milano
Quando
da giovedì 22 maggio 2025 a domenica 25 maggio 2025

Una cupola trasparente, allestita in Piazza XXIV Maggio in Darsena a Milano, dal 22 al 25 maggio diventerà un vero e proprio hub dedicato al mare, dove scienza, cultura e innovazione si incontrano.

La quarta edizione della One Ocean Week Milano, organizzata dall’associazione non profit operante a livello internazionale per la tutela dell’ambiente marino, One Ocean Foundation, trasformerà la Darsena in un unico grande luogo di incontro tra cittadinanza e mondo marino.

Qui prenderanno vita conferenze, laboratori per bambini, workshop per adulti e serate di cinema: un’esperienza immersiva per esplorare il mondo marino e il suo ruolo essenziale per il Pianeta.

Il claim di quest’anno è “L’oceano che non conosci” e mette in luce una sorprendente realtà: solo il 5% degli oceani è stato esplorato, nonostante si stimi che custodiscano l’80% della biodiversità sul Pianeta.

One Ocean Week

L’edizione 2025 offrirà uno sguardo multidisciplinare sul mondo marino: dal futuro del cibo alle strategie per un’economia blu, fino al potere dell’arte come strumento di riflessione sulle meraviglie e le fragilità dell’oceano.

L’evento è completamente gratuito e aperto al pubblico (scarica qui il programma completo dell’evento).

«Con la quarta edizione di One Ocean Week vogliamo accendere i riflettori sull’oceano che non conosciamo: un ecosistema meraviglioso, ancora in gran parte inesplorato, ma vitale per l’equilibrio del Pianeta e per il nostro futuro. Portare il mare nel cuore di Milano significa avvicinare le persone e le giovani generazioni alla sua bellezza e alle sue fragilità, perché solo ciò che si conosce davvero si può proteggere» ha dichiarato Riccardo Bonadeo, Presidente di One Ocean Foundation.

One Ocean Week

Riccardo Bonadeo, Presidente di One Ocean Foundation.

 

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