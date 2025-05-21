Una cupola trasparente, allestita in Piazza XXIV Maggio in Darsena a Milano, dal 22 al 25 maggio diventerà un vero e proprio hub dedicato al mare, dove scienza, cultura e innovazione si incontrano.

La quarta edizione della One Ocean Week Milano, organizzata dall’associazione non profit operante a livello internazionale per la tutela dell’ambiente marino, One Ocean Foundation, trasformerà la Darsena in un unico grande luogo di incontro tra cittadinanza e mondo marino.

Qui prenderanno vita conferenze, laboratori per bambini, workshop per adulti e serate di cinema: un’esperienza immersiva per esplorare il mondo marino e il suo ruolo essenziale per il Pianeta.

Il claim di quest’anno è “L’oceano che non conosci” e mette in luce una sorprendente realtà: solo il 5% degli oceani è stato esplorato, nonostante si stimi che custodiscano l’80% della biodiversità sul Pianeta.

L’edizione 2025 offrirà uno sguardo multidisciplinare sul mondo marino: dal futuro del cibo alle strategie per un’economia blu, fino al potere dell’arte come strumento di riflessione sulle meraviglie e le fragilità dell’oceano.

L’evento è completamente gratuito e aperto al pubblico (scarica qui il programma completo dell’evento).

«Con la quarta edizione di One Ocean Week vogliamo accendere i riflettori sull’oceano che non conosciamo: un ecosistema meraviglioso, ancora in gran parte inesplorato, ma vitale per l’equilibrio del Pianeta e per il nostro futuro. Portare il mare nel cuore di Milano significa avvicinare le persone e le giovani generazioni alla sua bellezza e alle sue fragilità, perché solo ciò che si conosce davvero si può proteggere» ha dichiarato Riccardo Bonadeo, Presidente di One Ocean Foundation.



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