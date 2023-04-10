Marte, il pianeta più vicino alla Terra e per questo oggetto di studio sin dai primi passi della nostra civiltà, è protagonista di una settimana di approfondimenti dedicati al suo passato, al presente e al futuro. Si svolgerà dal 17 al 22 aprile 2023 la quarta edizione della Settimana dell’Astronomia, organizzata da Fondazione Lombardia per l’Ambiente in collaborazione con Associazione Euresis e INAF – Osservatorio Astronomico di Brera.

L’evento, completamente gratuito, si articolerà in diverse iniziative di carattere scientifico e divulgativo, rivolte in particolare alle scuole secondarie di I e II grado, agli appassionati e al grande pubblico. A partire dalla mostra “MARTE. Un mondo di cose nuove”, realizzata dall’Associazione Euresis e che verrà allestita dal 17 al 22 aprile negli spazi dell’Auditorium del Centro Studi e Formazione Ambientali di Seveso (MB), con possibilità di visita guidata per le scuole.

Le conferenze

Insieme alla mostra verranno proposte al pubblico alcune conferenze che vedranno come relatori alcuni tra i principali studiosi di Marte e dello spazio che circonda il nostro pianeta. “Marte aspettaci… quasi ci siamo”, è il titolo dell’intervento a cura di Amalia Ercoli Finzi, Professore Onorario Politecnico di Milano, in programma lunedì 17 aprile. Mercoledì 19 aprile sarà invece si terrà l’incontro “Da Brera a Marte: Giovanni Schiaparelli esploratore del pianeta rosso” con Agnese Mandrino, responsabile dell’Archivio storico dell’Osservatorio astronomico di Brera di Milano.

Sono invece pensate per le scuole secondarie di I e II Grado le conferenze del mattino di martedì 18 e di giovedì 20 aprile. “Verso Marte e ritorno. La missione Mars 2020 e la campagna Mars Sample Return” è il contributo che verrà fornito da Marco Dolci, Lead Robotics Systems Engineer presso Autonomous Systems Division – NASA’s Jet Propulsion Laboratory – CalTech; Giorgio Baiocco, Professore di Fisica medica e radiobiologia, Università di Pavia, focalizzerà il suo intervento attorno al tema “Destinazione Marte… ma le radiazioni?”.

«Quest’anno la Settimana dell’Astronomia torna con un programma ricco, variegato e volto ad approfondire diversi aspetti di Marte, attraverso linguaggi e modalità differenti» dichiara Silvia Macalli, Responsabile Area Educazione Ambientale di Fondazione Lombardia per l’Ambiente. «La risposta del pubblico e delle scuole, unitamente all’appoggio di numerosi enti scientifici, universitari e istituzionali è un segnale molto positivo che ci conferma la grande attualità e l’ampio interesse della ricerca su Marte. Un impegno per la FLA e per il comitato scientifico che ci ha dato un fondamentale supporto nell’organizzazione della Settimana dell’Astronomia e a cui va il mio ringraziamento».

Grazie alla collaborazione con l’Osservatorio astronomico di Brera, sarà possibile anche osservare il cielo presso la sede di Merate dell’Osservatorio astronomico di Brera. La Settimana dell’Astronomia ha ottenuto il patrocinio di: Città di Seveso, Politecnico di Milano, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Pavia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Università Milano Bicocca e INAF. Con il patronato di Regione Lombardia.

Visita il sito dedicato:

lasettimanadellastronomia.it

Per maggiori informazioni:

Filippo de Bortoli

335.6964765

Fondazione Lombardia per l’Ambiente

Via Pola 12 – 20124 MILANO

www.flanet.org

Giacomo Broggi

327.7923803

Fondazione Lombardia per l’Ambiente

Via Pola 12 – 20124 MILANO

www.flanet.org



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