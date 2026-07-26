Montagna consapevole: le undici regole della sicurezza

“Montagna Consapevole” è la campagna promossa dalla Fondazione DMO Dolomiti Bellunesi per la promozione della cultura della prevenzione e dei comportamenti corretti.

In estate migliaia di persone tornano a percorrere sentieri, ferrate e vie di alta quota e ogni anno cresce il numero degli incidenti e delle richieste di soccorso. L’iniziativa nasce proprio per contribuire a invertire questa tendenza, e per aiutare residenti e visitatori a preparare correttamente le proprie escursioni e diffondere la cultura della consapevolezza e della responsabilità.

Investire nella prevenzione

Nel 2025 soltanto il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto (dove si trovano le Dolomiti Bellunesi) ha effettuato 1.199 interventi, soccorrendo 1.354 persone, oltre a 71 operazioni di ricerca che hanno coinvolto 79 escursionisti dispersi. Numeri che confermano una frequentazione sempre più intensa della montagna e che evidenziano l’urgenza di investire nella prevenzione. Oltre il 52% degli interventi riguarda l’escursionismo. Tra le cause più frequenti figurano cadute e scivolate, problemi fisici, perdita dell’orientamento, ritardi, sfinimento, scelta di itinerari superiori alle proprie capacità, equipaggiamento inadeguato e sottovalutazione delle condizioni meteorologiche. Lo stesso Soccorso Alpino sottolinea che la crescente presenza di persone poco preparate dal punto di vista tecnico e informativo contribuisce all’aumento delle emergenze.

Le principali tipologie di attività coinvolte sonoescursionismo 52%, sci 12%, attività di progressione in montagna con e senza corde 9%, sport dell’aria 4%, bicicletta 4%. Gli interventi interessano tutte le fasce d’età, ma risultano più frequenti tra i giovani: la classe 20-30 anni rappresenta il 18% del totale, seguita da quella 50-60 anni (15%), 30-40 anni (13%) e 60-70 anni (12%).

Le 11 regole fondamentali

La campagna “Montagna Consapevole”, sviluppata insieme a Provincia di Belluno, Fondazione Dolomiti UNESCO, ULSS 1 Dolomiti, CAI Veneto, Guide Alpine del Veneto, Soccorso Alpino e Speleologico Veneto – Delegazione Dolomiti Bellunesi, AGRAV e Associazione Rifugisti Bellunesi,

mette a disposizione un vademecum con undici regole fondamentali, integrate da consigli stagionali e specifici per le diverse attività outdoor. Eccole:

1. Prepara la tua escursione a tavolino

2. Consulta il servizio meteo e il bollettino valanghe

3. Mai da solo e informa sempre dove vai

4. Parti presto il mattino

5. Abbigliamento a strati e scarpe adatte

6. Zaino organizzato e completo

7. Ogni attività ha una sua specifica attrezzatura

8. Proteggiti dal sole (crema, cappello e occhiali)

9. Sempre con te ARTVA, pala e sonda (escursioni su neve)

10. Per le emergenze chiama il 118

11. Sappi rinunciare all’escursione se non ci sono le condizioni adatte

I cinque errori più frequenti

1. Partire senza aver consultato le previsioni meteo.

2. Scegliere percorsi superiori alle proprie capacità.

3. Affrontare l’escursione con scarpe o attrezzatura non adeguate.

4. Sottovalutare tempi di percorrenza, dislivelli e stanchezza.

5. Non comunicare a nessuno il proprio itinerario.

“Ogni intervento del Soccorso Alpino rappresenta una persona che pensava di trascorrere una giornata piacevole in montagna e che si è trovata improvvisamente in difficoltà. Non possiamo eliminare ogni rischio, ma possiamo contribuire a ridurlo attraverso una migliore informazione” afferma Elisa Calcamuggi, responsabile marketing della Fondazione DMO Dolomiti Bellunesi. “La campagna Montagna Consapevole mira a questo. Promuovere le Dolomiti Bellunesi significa anche promuovere una corretta cultura della frequentazione della montagna. Consapevolezza significa sapere dove sei, cosa puoi fare, quale attività è meglio evitare. Oltre a conoscere il territorio, bisogna saper valutare il proprio livello di esperienza e preparazione”.

Per maggiori informazioni,

https://www.visitdolomitibellunesi.com/it/landing-pages/montagna-consapevole



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