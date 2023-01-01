Appuntamento nel capoluogo piemontese, dal 31 marzo al 2 aprile prossimi, con la prima edizione di ColtivaTO, evento scientifico-divulgativo con cadenza biennale, organizzato dalla neonata Associazione Festival Internazionale dell’Agricoltura sotto l’egida di Regione Piemonte, Comune di Torino e Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Tre giorni di incontri, conferenze, dibattiti, visite guidate, spettacoli e concerti, in diversi luoghi della città, per raccontare l’agricoltura ponendo l’accento su economia e lavoro, innovazione, scienza e tecnologia, senza dimenticare i temi del cambiamento climatico e della sostenibilità.

Quello agricolo è, infatti, uno dei comparti più importanti per l’economia del territorio piemontese e Torino, città industriale e notoriamente legata a settori manifatturieri, ma anche area agricola tra le più grandi e varie di tutta Europa – come sottolinea il sindaco Stefano Lo Russo –, è la cornice ideale dell’evento: «…con i mercati di quartiere che sono diventati luoghi in cui si promuovono i banchi di produzione locale».

Sotto la direzione artistica dello scrittore Antonio Pascale, responsabile scientifico Maria Lodovica Gullino, fitopatologa e imprenditrice, ColtivaTo intende rivolgersi a un pubblico quanto più possibile eterogeneo, affiancando a eventi di carattere strettamente scientifico momenti puramente divulgativi.

Come sostiene Pascale: «Per cercare di costruire un abbecedario minimo utile per parlare di agricoltura, al di là dell’immagine bucolica, e spesso contraddittoria, comunemente diffusa».



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