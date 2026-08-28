Con l’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO (*), il Rifugio Nazionale della Fauna Selvatica di Okefenokee (Okefenokee National Wildlife Refuge) vede riconosciuto il valore universale di uno dei paesaggi naturali più straordinari degli Stati Uniti.

Situato tra la Georgia sud-orientale e la Florida nord-orientale, il sito protegge la grande palude di Okefenokee, la più vasta torbiera d’acqua dolce di pianura della fascia subtropicale esistente al mondo. Si tratta di un ambiente praticamente incontaminato, tra i più estesi e meglio conservati della Pianura Costiera nordamericana, uno dei principali hotspot mondiali di biodiversità. Qui la natura continua a evolversi quasi senza interferenze umane, offrendo uno spettacolo raro: una vasta distesa di paludi, foreste, praterie e specchi d’acqua che ospitano centinaia di specie animali e vegetali.

Perché l’UNESCO lo ha dichiarato Patrimonio dell’Umanità

L’UNESCO ha riconosciuto Okefenokee per i criteri (IX) e (X) della Convenzione sul Patrimonio Mondiale, riservati ai siti naturali di eccezionale importanza.

Il primo criterio premia i processi ecologici ancora oggi perfettamente funzionanti. A Okefenokee acqua, incendi naturali, vegetazione e fauna interagiscono in modo continuo, dando origine a uno degli ecosistemi più complessi del pianeta. Gli incendi, spesso considerati soltanto un pericolo, qui rappresentano un elemento essenziale dell’equilibrio naturale. Eliminano la vegetazione più vecchia, favoriscono la germinazione del pino dalle foglie lunghe (Longleaf Pine), mantengono aperte le praterie e impediscono alla palude di trasformarsi completamente in foresta.

L’acqua piovana, che alimenta quasi interamente la torbiera, completa questo ciclo naturale, regolando il livello delle acque, favorendo la biodiversità e contribuendo alla formazione della torba, uno dei più importanti serbatoi naturali di carbonio.

Il secondo criterio riguarda invece la ricchezza biologica. Il rifugio ospita almeno 856 specie di piante, 48 specie di mammiferi, 238 specie di uccelli, 39 specie di pesci e 90 specie tra rettili e anfibi. Si tratta di numeri eccezionali, soprattutto considerando che l’area rappresenta appena una piccolissima parte della vasta Pianura Costiera nordamericana. Ancora più sorprendente è il fatto che Okefenokee protegga circa il 41% delle specie endemiche di rettili e anfibi dell’intero hotspot della Coastal Plain.

La casa dell’alligatore americano

Tra gli animali simbolo di Okefenokee spicca senza dubbio l’alligatore americano. Questo grande rettile non è soltanto una delle specie più spettacolari della palude, ma svolge anche un ruolo fondamentale nell’equilibrio dell’ecosistema.

Scavando depressioni nel terreno, gli alligatori creano piccoli bacini che trattengono l’acqua anche durante i periodi più secchi. Questi habitat diventano rifugi preziosi per pesci, anfibi, tartarughe e numerose altre specie. Per questo motivo gli ecologi considerano l’alligatore una vera e propria “specie chiave”, capace di modificare l’ambiente a beneficio di molti altri organismi.

Una torbiera che racconta la storia del clima

Oltre alla biodiversità, Okefenokee custodisce uno dei più importanti archivi naturali del clima del passato. Gli enormi depositi di torba si sono accumulati lentamente nel corso di migliaia di anni, conservando pollini, resti vegetali e altri materiali organici che permettono agli studiosi di ricostruire l’evoluzione dell’ambiente e del clima. Queste torbiere rappresentano anche un fondamentale serbatoio di carbonio: immagazzinano enormi quantità di materia organica, contribuendo a limitare la concentrazione di anidride carbonica nell’atmosfera.

Uno degli elementi che rendono unico il sito è la presenza di vaste aree di savana a pino palustre (Longleaf Pine, Pinus palustris). Un tempo questo ecosistema ricopriva milioni di ettari nel sud-est degli Stati Uniti. Oggi ne sopravvive meno del 4%, a causa del disboscamento e della trasformazione del territorio. Le aree protette di Okefenokee rappresentano quindi uno dei più importanti esempi ancora esistenti di questo habitat, fondamentale per numerose specie animali e vegetali. L’elevato livello di tutela ha inoltre permesso alla palude di recuperare dopo gli intensi sfruttamenti forestali avvenuti prima dell’istituzione del rifugio, grazie a quasi un secolo di conservazione e di interventi di ripristino ambientale.

Un paesaggio selvaggio e quasi incontaminato

Gran parte della palude è inserita nel National Wilderness Preservation System, il sistema federale statunitense dedicato alle aree selvagge più integre del Paese. Questo significa che vaste porzioni del rifugio sono prive di infrastrutture moderne e vengono gestite lasciando che i processi naturali seguano il proprio corso. Chi visita Okefenokee ha quindi l’impressione di trovarsi in un paesaggio molto simile a quello che caratterizzava il sud-est degli Stati Uniti prima dell’arrivo dei coloni europei.

Il Rifugio Nazionale della Fauna Selvatica di Okefenokee è aperto al pubblico e dispone di diversi accessi che consentono di esplorare alcune delle aree più spettacolari della palude. L’ingresso più frequentato è quello di Folkston, in Georgia, dove si trova il principale centro visitatori del rifugio. Da qui partono passerelle sopraelevate, sentieri naturalistici e numerose escursioni in barca o in canoa, il modo migliore per immergersi nel cuore della palude osservando da vicino alligatori, tartarughe, aironi, aquile e molte altre specie.

Un secondo accesso importante è quello di Waycross, sempre in Georgia, che permette di esplorare altri settori del rifugio attraverso percorsi escursionistici e punti panoramici. Sul lato della Florida è presente anche un ingresso nei pressi di Fargo, utilizzato soprattutto da escursionisti e canoisti.

Le aree più remote della palude rimangono invece volutamente inaccessibili o raggiungibili soltanto con permessi specifici e guide autorizzate, proprio per preservare l’integrità dell’ecosistema.

Per visitare il rifugio sono consigliati almeno uno o due giorni. La primavera e l’autunno sono generalmente i periodi migliori, grazie alle temperature più miti e all’intensa attività della fauna. L’estate offre maggiori possibilità di osservare gli alligatori, ma il caldo, l’umidità e la presenza di insetti possono rendere l’esperienza più impegnativa.

Qualunque sia la stagione, è importante mantenere sempre una distanza di sicurezza dagli animali selvatici, seguire esclusivamente i percorsi autorizzati e rispettare le regole del rifugio. È proprio questo elevato livello di tutela che ha permesso a Okefenokee di conservare intatta una delle ultime grandi aree selvagge del Nord America.

(*) Nella 48a sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, svoltasi a luglio 2026 a Busan, nella Repubblica di Corea, sono stati proclamati 25 nuovi Patrimoni dell’Umanità. Vi raccontiamo i 5 nuovi siti naturali e il sito misto naturale/culturale che si sono aggiunti alla prestigiosa lista.



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