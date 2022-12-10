Per le festività regalatevi un viaggio eco-friendly

C’è chi aspetta le vacanze di Natale per trascorrerle in famiglia, a casa di nonni, zii e parenti e chi invece non vede l’ora di fare le valigie e partire.

Natale per molti significa viaggi, riposo e divertimento. Ma anche montagna, neve e lunghe passeggiate immersi nella natura. Gli amanti del verde e attenti alla sostenibilità ambientale però, si pongono spesso una domanda: “Dove andare per le vacanze invernali scegliendo mete green che rispondano ai requisiti di un turismo sostenibile”?

Abbiamo cercato di rispondere noi a questo quesito, perché viaggiare in modo nel rispetto dell’ambiente e delle popolazioni delle destinazioni verso cui si è diretti, è diventata un’esigenza sempre più condivisa. Continuate a leggere l’articolo per suggerimenti e proposte per viaggi eco-friendly.

Scegliere di spostarsi in modo sostenibile

Un elemento da prendere in considerazione, prima di tutto, è la tipologia di veicolo con cui ci si vuole spostare.

Se usate l’auto sceglietene una elettrica, sono molte le strutture ricettive che hanno a disposizione un servizio con cui avere colonnine di ricarica.

Altrimenti, in termini di impatto ambientale, il treno è di certo l’opzione più sostenibile rispetto a un viaggio in aereo o in macchina, ed è inoltre più economico, anche grazie alle offerte proposte da alcune compagnie ferroviarie. Non è, infatti, un segreto che più voliamo più aumenta la quantità di anidride carbonica che introduciamo nell’aria.

Anche se, alcune compagnie aeree si stanno impegnando per bilanciare le loro emissioni nocive con azioni a favore del clima, supportando progetti che contrastano la deforestazione, appoggiando la piantumazione di alberi o la produzione di energia rinnovabile.

C’è poi l’alternativa più green di tutte, ossia quella di viaggiare in bicicletta o a piedi, fra cammini e percorsi cicloturistici memorabili, perché per gli amanti delle passeggiate non c’è stagione che tenga.

Anche il bagaglio, infine, fa la sua parte, più è pesante e più carburante occorre per far volare l’aereo. Anche ad esempio un computer portatile, moltiplicato per il numero di passeggeri, influisce sul peso totale del velivolo. Perciò, per limitare le emissioni di anidride carbonica mettete in valigia il minimo indispensabile. Senza contare che, con una valigia leggera, si può viaggiare facilmente a bordo dei mezzi pubblici.

Le migliori mete green e attente al turismo sostenibile

Quando si pensa a dove andare per le vacanze di Natale, per il viaggiatore responsabile e green la scelta della località diventa ancora più importante.

Una pratica, ormai molto nota, è quella degli alberghi diffusi: uno o più borghi dove gli edifici in stato di abbandono sono stati ristrutturati e destinati totalmente al turismo green. La differenza rispetto a un hotel tradizionale è nella dislocazione, non è più verticale ma orizzontale, per cui gli alloggi sono sparsi per le vie del paese e c’è una sola reception e sala colazione. In questo modo è possibile fare pratica di un turismo slow, con cui si può vivere completamente la cultura locale e le realtà più piccole e nascoste.

Se volete spostarvi fuori dall’Italia, un Paese che da sempre si è distinto per un turismo sostenibile e green è certamente la Svezia. Qui si trovano innumerevoli strutture che presentano marchi ecologici ufficiali, dedicando quindi particolare attenzione al rispetto e alla tutela dell’ambiente. Generalmente, gli svedesi sono una popolazione molto attenta al riciclo dei rifiuti e alla raccolta differenziata, tanto da essere conosciuti in tutto il mondo per questa loro attitudine. In Svezia vige, inoltre, il Diritto di Pubblico Accesso, che permette a tutti, cittadini e turisti, di fare escursioni nella natura, a condizione di adottare un comportamento rispettoso e responsabile. Questo Paese regala anche la possibilità di vivere esperienze come quella di dormire in case sugli alberi, fare escursioni in bicicletta e kayak nella Costa occidentale e organizzare gite serali nei boschi nei pressi di Stoccolma per scorgere gli animali selvatici.

Anche l’Olanda è molto conosciuta per la sua attenzione all’ambiente e al turismo sostenibile. Molti i percorsi nella natura: da vacanze ecologiche in collina, a itinerari culturali in bicicletta fino a gite in barca fra i caratteristici canali. In particolare, vicino al paesino di Gieethorn, è possibile trovare il parco nazionale Weerribben-Wieden, è percorribile interamente a piedi o in canoa e in cui è possibile avvistare alcuni esemplari della fauna tipica del luogo.

Nel nostro Paese dove si può andare?

Per chi resta in Italia, quella dei cinque famosi mercatini di Bolzano, Merano, Bressanone, Brunico e Vipiteno resta una meta molto suggestiva. Da qualche anno sono anche “ecologici”. Premiati con il certificato di Green Event da parte dell’Agenzia provinciale dell’Ambiente, infatti, i mercatini si svolgono, per l’intero periodo natalizio, mettendo l’ambiente al centro, dalla gestione prudente dell’energia alla diminuzione dell’inquinamento acustico, arrivando alla vendita di prodotti artigianali a chilometro zero, stagionali e vegetariani.

Il Trentino-Alto Adige, nonostante il clima rigido, si presta perfettamente anche al soggiorno in camping e villaggi, molti sono quelli aperti in inverno quando bungalow e case mobili spesso lasciano il posto a confortevoli chalet in legno.

Altra meta ideale è la Val Passiria, qui potete dimenticarvi della macchina, dal momento che dal 2007, Plan è zona a traffico limitato. Il transito nelle strade è permesso esclusivamente ai residenti e agli ospiti delle strutture alberghiere che, nel periodo invernale, salgono a bordo di un Citybus e un trenino su ruote per arrivare al centro del paese e alle sciovie.

Ridurre gli sprechi, dunque, e promuovere il turismo consapevole è possibile, senza rinunciare al piacere del relax e del divertimento.

Ovunque scegliamo di andare, dall’Alto Adige alla Lapponia, l’importante è viaggiare responsabilmente.