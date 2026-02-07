Un’avventura fantastica basata però su fatti e animali reali, seppur bizzarri, proprio come la risalita del melanoceto alle Canarie nel 2025 o lo strano fenomeno dell’Abyss Day che accade ogni anno nello stretto di Messina e, a causa di particolari correnti ascensionali, riporta in superficie bizzarri abitanti delle profondità marine.

In questa storia tutto comincia, infatti, con l’insolito avvistamento di un pesce abissale, un melanoceto, detto anche “diavolo nero” per le sue sembianze un po’ mostruose, nelle acque superficiali di Tenerife. Un caso? È stato solo a causa di una corrente che ha, per così dire, rimescolato gli oceani?

Non per la dodicenne Azzurra che è convinta che dietro questo evento ci sia molto di più, forse addirittura una richiesta di aiuto da parte degli oceani.

Decisa a vederci chiaro Azzurra si reca alle Canarie dove conosce la coetanea Estela, che condivide i suoi dubbi, e insieme decidono di seguire il loro istinto.

Iniziano con l’aprire un canale social, “Blue star”, per connettersi con altri giovani amanti del mare e da qui si ritrovano a vivere un’avventura straordinaria che le porterà, insieme ad altri due ragazzi, Jacques e Nereo, fino negli abissi più profondi, alla scoperta di creature uniche ma anche fragili.

Il mare, infatti, ha chiesto proprio il loro aiuto e i ragazzi, a bordo di due piccoli batiscafi potranno documentare con i loro occhi le minacce per lo più ignorate dal mondo che l’ambiente marino profondo subisce a causa dell’uomo, tra pesca a strascico, estrazione di minerali e inquinamento.

Comunicando con gli animali abissali attraverso luci e suoni i giovani protagonisti capiranno che, una volta tornati in superficie, saranno loro a dover dare la spinta per sensibilizzare e cambiare davvero le cose.

«Operazione Abissi – spiega Danovaro, che ha esplorato gli abissi dei quattro angoli del Pianeta ed è stato per anni presidente della stazione zoologica Anton Dohrn e oggi docente di biologia marina all’Università Politecnica delle Marche capofila di REDRESS, importante progetto europeo sulla riqualificazione e il restauro degli ambienti marini abissali danneggiati da pesca a strascico, inquinamento ed estrazioni minerarie – è uno strumento per incuriosire, far conoscere e condividere con tantissimi giovani curiosi questi temi importanti per il Pianeta e largamente sconosciuti».

Il messaggio finale di questo libro è chiaro: ancora non è tutto perduto ma non possiamo più ignorare le grida di aiuto degli organismi abissali e dobbiamo mettere in pratica azioni concrete attivarci per salvarli. Perché l’uomo ha il dovere di restaurare ciò che ha danneggiato.

Operazione Abissi

di Roberto Danovaro e Claudia Fachinetti

208 pagine, 16,50 Euro

Piemme – Collana Il battello a vapore



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