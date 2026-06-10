Per tre giorni, dal 12 al 14 giugno 2026, il Parco Nazionale dell’Alta Murgia ospiterà la prima edizione del Festival degli Impollinatori: incontri, mostre ed escursioni sugli insetti impollinatori, alla scoperta della biodiversità nel territorio pugliese.

A Cassano delle Murge (BA), la manifestazione dedicata alla biodiversità e agli insetti impollinatori vedrà la partecipazione di ricercatori, entomologi, fotografi, associazioni e di tutta la cittadinanza, per portare l’attenzione sull’importanza delle api e di tutti gli insetti impollinatori e sulla necessità di tutelare la biodiversità.

Alcuni degli appuntamenti previsti

Venerdì 12 giugno

Il Festival si aprirà con una tavola rotonda che vedrà la partecipazione degli enti organizzatori e di esperti impegnati sui temi della conservazione della natura, della citizen science e della sostenibilità in agricoltura.

In questa occasione sarà inaugurata la mostra fotografica FioreAli “La danza che nutre il mondo”, curata da AFNI (Associazione Fotografi Naturalisti Italiani) Sezione Puglia.

A chiudere la serata ci sarà un’uscita notturna alla scoperta delle falene nei boschi della collina di Macchie Laudati guidata da Leonardo Dapporto, professore dell’Università degli Studi di Firenze.

Sabato 13 giugno

La giornata inizierà con un’escursione naturalistica dedicata all’osservazione degli insetti impollinatori, a cura dell’associazione Polyxena, e con una visita a una famiglia di api da miele allo stato selvatico, condotta da Resilient Bee.

Nel pomeriggio, i più piccoli potranno dedicarsi a laboratori di lettura e illustrazione naturalistica.

Seguiranno i Dialoghi ronzanti, un talk serale per sfatare i falsi miti sulle api e per parlare insieme di agroecologia, scienza partecipata e salvaguardia della biodiversità.

Domenica 14 giugno

L’ultimo giorno del Festival si aprirà con un laboratorio sul disegno botanico.

Nel pomeriggio, visita guidata agli antichi apiari in pietra a secco di Masseria De Angelis, a cura di Parchigiani e Viandanti del Sud.

Chiusura del Festival con una lezione aperta di Gianumberto Accinelli, entomologo e scrittore.

Il programma completo (scarica qui il documento) può essere consultato anche sul sito www.parchigiani.it

Per informazioni e prenotazioni

È possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica: alvearedafavola@gmail.com

contattare il numero: 338 980 2851

Il Festival degli Impollinatori è la tappa conclusiva del progetto Parchigiani, la resistenza della biodiversità, vincitore dell’Avviso Pubblico “Parco Innova” finanziato dall’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia.

Il Festival degli Impollinatori ha il patrocinio gratuito del Comune di Cassano delle Murge.



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