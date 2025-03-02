Record per la sostenibilità forestale in Italia

PEFC Italia presenta il Rapporto Annuale sulla certificazione di gestione forestale sostenibile: a fine 2024 sono l.061.059,26 gli ettari di superficie certificata PEFC, ovvero 1’8,2% in più rispetto all’anno precedente. Sono 236 le nuove aziende che hanno ottenuto la certificazione di Catena di Custodia PEFC, ovvero un +16,8% rispetto al 2023 (scarica qui il documento).

Il podio per la superficie forestale certificata è occupato da Trentino Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Piemonte, mentre per quanto riguarda il numero di aziende certificate è il Veneto seguito da Lombardia e Trentino Alto Adige.

Un traguardo significativo per l’ecosistema della certificazione forestale: il 2024 ha registrato il maggior numero da sempre di nuove aziende certificate in un solo anno, confermando la validità del sistema di certificazione PEFC in particolare per le piccole e medie imprese. Gli ettari di foreste e piantagioni gestite in maniera sostenibile in Italia nel 2024 sono saliti a quota l .061.059,26: +8,2% rispetto al 2023.

Sono 14 le Regioni italiane con almeno una foresta certificata, fra cui il Trentino Alto Adige che ha la più vasta superficie certificata. «Il risultato di quest’anno è straordinario e dimostra come la certificazione PEFC stia diventando un elemento chiave per le aziende italiane orientate a persegui­re pratiche sostenibili e obiettivi di responsabilità sociale d’impresa. Questo è un percorso fondamentale per trasformare processi produttivi e organizzativi» spiega Marco Bussone, Presidente di PEFC Italia.

Servizi ecosistemici del carbonio e per la biodiversità

Per quanto riguarda i servizi ecosistemici da foreste certificate, sono 15 le nuove attestazioni rilasciate, di cui 14 riguardanti il servizio ecosistemico del carbonio e una per la biodiversità. Con queste, PEFC Italia raggiunge 35 certificati di servizi ecosistemici, con un coinvolgimento di 27.856 ettari, a dimostrazione di una crescente attenzione verso la tutela della biodiversità, la promozione del turismo e del benessere forestale e dei benefici ecosistemici. Numerosi sono stati i progetti di finanziamento da parte di aziende produttive italiane a favore della promozione e tutela dei benefici ecosistemici forestali. Tra questi, il supporto da parte di Carte d’Or a favore della certificazione della biodiversità dell’area del Cansiglio, gestita da Veneto Agricoltura.

La certificazione di catena di custodia PEFC

I dati emersi dal Rapporto Annuale del PEFC Italia evidenziano anche l’importante aumento di aziende che hanno ottenuto la certificazione di Catena di Custodia PEFC (o CoC, dall’inglese Chain of Custody), cioè la certificazione che garantisce la tracciabilità del materiale, dal bosco al consumatore finale.

236 nuove aziende hanno ottenuto la certificazione PEFC nel 2024, ovvero un +16,8% rispetto all’anno precedente. È in assoluto l’anno con il maggior numero di nuove aziende e di conseguenza con l’incremento in percentuale più alto di sempre.

«L’aumento delle certificazioni PEFC non è solo un numero, ma piuttosto il segno tangibile di un cambiamento culturale in direzione della sostenibilità e della trasparenza delle filiere di approvvigionamento» conclude Antonio Brunori, Segretario Generale PEFC Italia.



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