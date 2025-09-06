Il bacino padano, rappresentato nel progetto europeo LIFE PREPAIR da Enti di governo territoriale di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto, Friuli Venezia Giulia e la Provincia Autonoma di Trento, è uno dei territori economicamente più dinamici d’Europa ma, purtroppo, anche uno dei più critici per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico.

La particolare morfologia e le frequenti condizioni di stagnazione dell’aria, unite a traffico, industrie e riscaldamenti domestici, fanno sì che polveri sottili (PM10), biossido di azoto (NO2) e ozono (O3) superino spesso i limiti di sicurezza stabiliti dall’Unione Europea, con impatti gravi su salute umana e biodiversità.

Per affrontare questa sfida ambientale il progetto europeo LIFE PREPAIR (Po Regions Engaged to Policies of AIR), cofinanziato dall’UE nell’ambito del programma LIFE, dal 2017 al 2025 ha visto cooperare sei Regioni italiane, sette agenzie per la protezione dell’ambiente, tre comuni, un’agenzia di sviluppo regionale e Fondazione Lombardia per l’Ambiente (FLA), con il coordinamento della Regione Emilia-Romagna. Un investimento complessivo di oltre 16 milioni di euro che ha permesso di mettere in campo azioni concrete per migliorare la qualità dell’aria, rispettare le direttive comunitarie e tutelare la salute di milioni di cittadini.

Un approccio integrato e sinergico

Il valore aggiunto del LIFE PREPAIR sta nella visione integrata e sinergica: non singoli interventi locali, ma una strategia condivisa su scala di bacino, che ha messo a sistema politiche e pratiche nei settori chiave dell’inquinamento. Dalla promozione di stufe e caldaie più efficienti per ridurre le emissioni da biomasse, a linee guida per le PMI e supporto agli Enti pubblici sugli acquisti verdi e il risparmio energetico, passando per la spinta alla mobilità sostenibile con studi sui trasporti elettrici e progetti di bike sharing, fino alle buone pratiche agricole per limitare le emissioni di ammoniaca da fertilizzanti e allevamenti.

Un ruolo cruciale l’ha giocato anche la creazione di una piattaforma permanente per la condivisione dei dati ambientali, che integra misurazioni reali e modelli previsionali, consentendo alle amministrazioni di monitorare l’efficacia delle azioni e ai cittadini di informarsi in modo trasparente.

Educare per cambiare: il programma PREPAIRED!

Ma ciò che rende LIFE PREPAIR un progetto lungimirante è anche l’aver impegnato risorse e professionalità per aumentare conoscenze condivise e consapevolezza: la qualità dell’aria si costruisce anche attraverso l’educazione ambientale. Con il programma PREPAIRED!, il progetto ha portato nelle scuole del bacino padano percorsi didattici, laboratori, giochi e materiali multimediali, coinvolgendo migliaia di studenti, insegnanti e famiglie. Un investimento culturale che semina consapevolezza nelle giovani generazioni, le più esposte ai rischi dell’inquinamento ma anche le più pronte a cambiare abitudini e chiedere politiche coraggiose.

Un modello europeo per il futuro

In un momento storico in cui la sfida climatica e ambientale richiede risposte corali, LIFE PREPAIR dimostra che l’azione coordinata tra più Regioni, istituzioni, cittadini e scuole può diventare un modello virtuoso replicabile in altre aree d’Europa afflitte dagli stessi problemi. È un laboratorio di governance multilivello che mette insieme competenze, risorse e responsabilità condivise, mostrando che solo unendo gli sforzi si possono ottenere risultati duraturi.

Con la conclusione ufficiale del progetto a fine 2025, l’eredità di LIFE PREPAIR rimarrà nel patrimonio di strumenti, buone pratiche e reti di collaborazione che continueranno a guidare politiche locali e regionali per la tutela dell’aria che respiriamo – perché difendere la qualità dell’aria significa, in fondo, prendersi cura della nostra salute, delle generazioni future e della natura che ci circonda.

Per approfondimenti: www.lifeprepair.eu



Se non vuoi perderti i prossimi articoli, iscriviti alla newsletter. Bene, sei arrivato fino alle fine: significa che ami la Natura, proprio come noi.Se non vuoi perderti i prossimi articoli, iscriviti alla newsletter.