Il riciclo degli imballaggi in acciaio – come barattoli del pomodoro, le scatolette di tonno, bombolette spray, latte per l’olio, tappi per bottigle e coperchi per vasetti – è protagonista della prima edizione di Ricrea Steel Challenge.

Il progetto didattico promosso dal Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio – RICREA è rivolto alle scuole primarie e secondarie di I grado della Regione Liguria.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Amiu e Iren, la cui preziosa collaborazione ha permesso di amplificare la diffusione del nuovo progetto nei rispettivi territori di competenza.

Il tour coinvolgerà oltre 50 scuole della Regione Liguria e gli appuntamenti si svolgeranno in presenza direttamente negli istituti scolastici.

L’importanza della raccolta differenziata dell’acciaio

Il format, guidato dai formatori specializzati di Peaktime, Alvin Crescini e Stefano Leva, alterna lezioni dinamiche e non frontali, pensate per rendere i contenuti chiari e accessibili, a una verifica interattiva che sfrutta pienamente la gamification: le classi si trasformano in vere squadre pronte per quiz digitali e sfide a punti, dove velocità, attenzione e lavoro in team trasformano la conoscenza in sana competizione e rafforzano la collaborazione e lo spirito di gruppo.

Il progetto, completamente gratuito per le scuole, punta a sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della raccolta differenziata e del riciclo dell’acciaio, materiale che può essere recuperato all’infinito senza perdere qualità.

Le classi che otterranno i risultati migliori avranno accesso alla Finale regionale, in programma il 14 maggio a Genova presso il Palateknoship. Durante l’evento verrà proclamata la classe vincitrice e saranno assegnati i premi alle prime tre scuole classificate.

«Siamo orgogliosi di inaugurare la prima edizione del Ricrea Steel Challenge. Un’iniziativa che coinvolge in modo diretto le scuole liguri e che punta a diffondere una cultura consapevole della sostenibilità. Vogliamo mostrare come gli imballaggi di acciaio siano riciclabili all’infinito e rappresentino un esempio concreto di economia circolare. Siamo certi che questo progetto potrà crescere e diventare un riferimento educativo per il territorio» ha dichiarato il Presidente del Consorzio Nazionale RICREA, Domenico Rinaldini.



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