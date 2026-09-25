Dall’1 all’11 ottobre torna BergamoScienza, il primo festival di divulgazione scientifica in Italia, organizzato da Fondazione BergamoScienza, che quest’anno raggiunge la XXIV edizione. Oltre 200 appuntamenti gratuiti tra conferenze, laboratori, spettacoli, concerti, mostre ed esperienze interattive, esploreranno il tema scelto quest’anno, Convergenze, coinvolgendo le menti più brillanti del panorama scientifico nazionale e internazionale.

Gli incontri di apertura e di chiusura

Apre il festival il 1° ottobre un incontro a più voci dedicato al tema della cooperazione scientifica. Tre protagonisti e tre storie per raccontare una scienza che, attraverso la collaborazione internazionale contribuisce a costruire fiducia, oltre che conoscenza. Con Piero Genovesi, responsabile del Servizio per il coordinamento della fauna selvatica di ISPRA; Andrea Lausi, direttore scientifico di SESAME, il centro internazionale di ricerca con sede in Giordania, che riunisce studiosi di diversi Paesi del Medio Oriente, e Chiara Montaldo, responsabile medica di Medici Senza Frontiere Italia. Modera il divulgatore scientifico Massimo Polidoro. La serata sarà arricchita da due contributi video di Mazin Qumsiyeh, fondatore dell’Orto Botanico di Betlemme, e Johanssen Obanda, social innovator kenyota.

Sempre sul filo rosso della collaborazione scientifica, chiude il festival, l’11 ottobre, il dialogo tra il fumettista Leo Ortolani, e Paolo Nespoli, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Ci sveleranno – tra ironia, ricordi e curiosità – cosa significa lavorare insieme nella Stazione Spaziale Internazionale, che orbita attorno alla Terra da oltre 25 anni, frutto della collaborazione di più di venti paesi.

Dallo Spazio alla fisica

Tra gli ospiti più attesi di questa edizione spicca Susumu Kitagawa, Premio Nobel per la Chimica 2025, premiato insieme a Richard Robson e Omar Mwannes Yaghi per la scoperta dei cosiddetti metallorganici: materiali che funzionano come spugne ultra-porose, capaci di catturare anidride carbonica, purificare l’acqua e contribuire a fronteggiare le sfide ambientali (7 ottobre).

Si parlerà di Spazio con due scienziate di grande fama. L’astrofisica britannica Jocelyn Bell – alla quale si deve la scoperta delle pulsar – ripercorrerà la vicenda scientifica che ha rivoluzionato la nostra comprensione dell’universo e racconterà il proprio impegno per una scienza più inclusiva (2 ottobre). A dialogare con Bell, l’astrofisico e divulgatore Luca Perri. Giovanna Tinetti, fisica e astronoma del King’s College di Londra, spiegherà come lo studio degli esopianeti stia rivoluzionando la nostra comprensione dei sistemi planetari, aprendo nuove prospettive nella ricerca di forme di vita oltre la Terra (10 ottobre). L’incontro sarà moderato dal fisico ed ex responsabile delle operazioni di volo dell’Agenzia Spaziale Europea Paolo Ferri.

Sul fronte della fisica, e delle ricerche su materia ed energia sono attesi altri grandi nomi. Il fisico belga-americano Francis Halzen illustrerà uno degli esperimenti più ambiziosi mai realizzati, l’IceCube, il primo telescopio di neutrini al mondo, che si estende all’interno di un chilometro cubo di ghiaccio del Polo Sud (4 ottobre). A guidarci in questo viaggio sarà il fisico Guido Tonelli, presidente onorario del Comitato Scientifico di BergamoScienza. Marialuisa Aliotta, docente di astrofisica nucleare dell’Università di Edimburgo, approfondirà l’origine degli elementi chimici che compongono l’universo, la materia che ci circonda, fino ai nuovi materiali destinati alle tecnologie del futuro, in un viaggio che parte dalle stelle per arrivare alla nostra vita quotidiana (9 ottobre).

Nicola Armaroli, ricercatore CNR ed esperto mondiale sul tema, affronterà la sfida sempre più urgente della transizione energetica – dalle fonti rinnovabili a idrogeno e nucleare – in dialogo con il filosofo della scienza Telmo Pievani, presidente del Comitato Scientifico di BergamoScienza (11 ottobre).

Andrea Possenti dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), in dialogo con Vittorio Erbetta del Museo ExplorAzione Treviglio, racconterà la storia e i segreti del pendolo di Foucault (5 ottobre – TNT Teatro Nuovo Treviglio), mentre Federico Silvestro dell’Università di Genova racconterà le nuove soluzioni per una navigazione a zero emissioni (8 ottobre – CULT! Sala dell’Orologio). Modera Daniel Bonazzi. Marco Enrico Ricotti, ingegnere del Politecnico di Milano, parlerà degli Small Modular Reactors che promettono nuove opportunità per la produzione di elettricità, calore e idrogeno (6 ottobre – Fondazione Dalmine).

La crisi climatica e l’ambiente

Ampio spazio sarà dedicato alle scienze della terra e dell’ambiente. Daniel Rothman, geofisico del MIT, analizzerà le grandi crisi climatiche che hanno segnato la storia della Terra, e cosa queste ci insegnano sulla crisi attuale e le sue conseguenze sugli ecosistemi globali (10 ottobre). L’incontro sarà moderato dalla climatologa Annalisa Bracco. Le attiviste svizzere dell’associazione “Anziane per il clima”, Norma Bargetzi-Horisberger e Rosemarie Weibel – protagoniste della storica sentenza con cui la Corte Europea dei Diritti Umani ha riconosciuto la responsabilità degli Stati nella tutela dei cittadini più vulnerabili dagli effetti del cambiamento climatico – porteranno al festival la loro testimonianza sul legame tra clima, diritti e giustizia intergenerazionale (8 ottobre). Modera la giornalista Clara Caverzasio.

Giorgio Vacchiano, ricercatore dell’Università degli Studi di Milano – in dialogo con la biologa vegetale Paola Bonfante – illustrerà il ruolo cruciale delle foreste urbane come “polmoni tecnologici” contro la crisi climatica (9 ottobre). Alessandro Aiuppa, vulcanologo dell’Università di Palermo, condurrà i partecipanti in un viaggio dentro i crateri dei vulcani per capire se sia possibile predirne il comportamento e contenerne i rischi (3 ottobre). Modera Daniel Bonazzi, Fondazione BergamoScienza.

La collisione tra la Terra e un asteroide o una cometa è un evento remoto, ma dalle conseguenze potenzialmente catastrofiche. Mario Di Martino dell’INAF Osservatorio Astrofisico di Torino illustrerà come la scienza riesce a mappare questi corpi celesti e le tecnologie sviluppate per difenderci (10 ottobre – Parco Astronomico La Torre del Sole). La primatologa Shelly Masi, del Museo di Storia Naturale di Parigi, svelerà i segreti del complesso mondo dei gorilla, che ha studiato da vicino trascorrendo lunghi periodi nella giungla. Ci racconterà, insieme alla paleoantropologa Silvana Condemi, le principali sfide relative alla loro conservazione e cosa ci possono insegnare sugli esseri umani (3 ottobre).

Cristiano Dal Sasso, paleontologo del Museo Civico di Storia Naturale di Milano, presenterà la recente scoperta delle migliaia di orme fossili di dinosauri in Val di Fraele, un giacimento del Triassico che ha riscritto la storia delle Alpi e non solo (10 ottobre). Modera Stefano Morosini, ricercatore dell’Università degli Studi di Bergamo. Diego Fontaneto, ricercatore dell’ISPRA-CNR, esplorerà il sorprendente mondo dei rotiferi bdelloidei, organismi microscopici dotati di eccezionali capacità di adattamento (9 ottobre). In dialogo con lo zoologo Maurizio Casiraghi.

La falsa scienza dietro ai titoli

Tra gli altri temi, in continuità con il tema delle “Convergenze”, il Festival ospiterà anche studiosi di discipline umanistiche e sociali. Lucia Mori, dell’Università La Sapienza di Roma, ed Erika Notti, dell’Università IULM di Milano, ripercorreranno le origini congiunte di scrittura, matematica ed economia, raccontando come i numeri e le lettere siano nati insieme per dare ordine al mondo, in dialogo con l’archeologa Marcella Frangipane (8 ottobre).

Nicholas J. L. Brown, ricercatore della Linnaeus University in Svezia, mostrerà quali sono gli strumenti utili per smascherare frodi, errori metodologici e la “falsa scienza” che spesso si nasconde dietro titoli sensazionalistici dei media (4 ottobre). Modera Igor Sotgiu, dell’Università degli Studi di Bergamo.

La riflessione si sposterà infine sul potere delle parole, con il dialogo tra i linguisti Vera Gheno e Federico Faloppa: tra linguistica, sociologia e neuroscienze, cercheremo di capire come la lingua possa essere un’arma di isolamento e radicalizzazione, ma anche uno strumento di inclusione ed empatia (3 ottobre).

Rita Levi-Montalcini: 40 anni dopo il Nobel

A quarant’anni dal Premio Nobel assegnato a Rita Levi-Montalcini BergamoScienza celebra l’eredità di una delle figure più importanti del panorama scientifico italiano – madrina del Festival e Presidente Onoraria dal 2005 – con diverse iniziative. Il 7 ottobre, il documentario The Brain Keepers, diretto dalla divulgatrice e autrice televisiva Barbara Bernardini, ripercorrerà la storia della scoperta del NGF: dalle prime applicazioni sull’essere umano fino alle sperimentazioni cliniche contro Alzheimer e Parkinson. Il 9 ottobre, in Piazza della Libertà, l’incontro NGF: quarant’anni dopo il Nobel guarderà al presente e al futuro dell’intuizione di Levi-Montalcini, che continua a guidare la ricerca sulla rigenerazione dei tessuti, sulle malattie neurodegenerative e sulle nuove terapie oncologiche. Interverranno Piera Rita Levi-Montalcini, Presidente della Levi-Montalcini Foundation e Antonio Chiaretti, del Policlinico Universitario Fondazione Agostino Gemelli. Modera Roberto Sitia, dell’IRCCS Ospedale San Raffaele.

A completare le celebrazioni, una mostra fotografica in Piazza Dante ripercorrerà attraverso scatti inediti la vita della scienziata, restituendone un ritratto intimo e personale.

Informazioni

Le conferenze si svolgeranno al Palascienza , la tensostruttura di Piazza della Libertà, ad accezione degli appuntamenti per i quali è indicata una sede diversa.

, la tensostruttura di Piazza della Libertà, ad accezione degli appuntamenti per i quali è indicata una sede diversa. Tutti gli appuntamenti del festival sono gratuiti previa prenotazione online sul sito www.bergamoscienza.it



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