Il festival di divulgazione scientifica, organizzato dall’Associazione BergamoScienza, torna dal 3 al 19 ottobre e, come ogni anno, chiama a raccolta scienziati, studiosi e divulgatori di fama internazionale, rinnovando un imperdibile appuntamento per gli appassionati di scienza di ogni età.

Nell’anno internazionale della Scienza e della Tecnologia Quantistica (IYQ2025), il festival ha scelto di esplorare il tema “IN-FORMAZIONE. Dai quanti alla vita”. L’informazione è ciò che struttura la realtà e la rende comprensibile: dal codice genetico alle infrastrutture digitali, dalle leggi della fisica ai linguaggi della cultura, dai sistemi di Intelligenza Artificiale a quelli biologici.

Il calendario degli eventi sul sito di BergamoScienza.

Tanti gli ospiti attesi

Sul fronte delle scienze ambientali:

Ron Milo , professore al Weizmann Institute of Science terrà una conferenza sulla possibilità di costruire batteri su misura che possano aiutarci a eliminare le microplastiche e sottrarre all’atmosfera i gas serra.

, professore al Weizmann Institute of Science terrà una conferenza sulla possibilità di costruire batteri su misura che possano aiutarci a eliminare le microplastiche e sottrarre all’atmosfera i gas serra. David Quammen , scrittore e divulgatore scientifico americano evidenzierà la crescente minaccia delle epidemie causate dall’attività umana, invitandoci a riflettere sul futuro della diversità biologica.

, scrittore e divulgatore scientifico americano evidenzierà la crescente minaccia delle epidemie causate dall’attività umana, invitandoci a riflettere sul futuro della diversità biologica. Carlo Buontempo , fisico e climatologo, direttore del Copernicus Climate Change Service (C3S) presso l’European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), si concentrerà sull’importanza di utilizzare i dati climatici per promuovere politiche ambientali efficaci.

, fisico e climatologo, direttore del Copernicus Climate Change Service (C3S) presso l’European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), si concentrerà sull’importanza di utilizzare i dati climatici per promuovere politiche ambientali efficaci. Paolo Cipollini, Ocean and Ice Scientist dell’ESA ed esperto di osservazione satellitare, illustrerà i dati più recenti sullo stato di salute dei nostri oceani.

Dalla Terra allo Spazio:

Paolo Villoresi, professore ordinario di Fisica Sperimentale all’Università di Padova, ci parlerà del futuro della comunicazione satellitare: oggi l’accesso all’informazione rappresenta un potere che non dovrebbe essere accentrato nelle mani di pochi privati.

Si passa alla biologia:

Nicola Segata , biologo computazionale dell’Università di Trento specializzato nello studio del microbiota, fonte straordinaria di informazioni genetiche che influenza in maniera significativa numerosi aspetti della nostra fisiologia.

, biologo computazionale dell’Università di Trento specializzato nello studio del microbiota, fonte straordinaria di informazioni genetiche che influenza in maniera significativa numerosi aspetti della nostra fisiologia. Joseph LeDoux, tra i più importanti studiosi mondiali di neurobiologia, direttore del Center for the Neuroscience of Fear and Anxiety di New York, parlerà dei disturbi legati a paura e ansia.

Spazio all’informatica e alla fisica:

Debora Nozza , professoressa associata presso il dipartimento di computing sciences dell’Università Bocconi racconterà delle sue ricerche sul Natural Language Processing (NLP).

, professoressa associata presso il dipartimento di computing sciences dell’Università Bocconi racconterà delle sue ricerche sul Natural Language Processing (NLP). Guido Tonelli , il fisico tra i padri della scoperta del bosone di Higgs, ci condurrà invece in un viaggio esplorativo tra fisica, mito, arte e filosofia, attraverso le diverse dimensioni del tempo.

, il fisico tra i padri della scoperta del bosone di Higgs, ci condurrà invece in un viaggio esplorativo tra fisica, mito, arte e filosofia, attraverso le diverse dimensioni del tempo. Rachael McDermott , fisica e direttrice del Max Planck Institute for Plasma Physics, tenterà di rispondere alla domanda: la fusione nucleare potrebbe essere una soluzione al cambiamento climatico?

, fisica e direttrice del Max Planck Institute for Plasma Physics, tenterà di rispondere alla domanda: la fusione nucleare potrebbe essere una soluzione al cambiamento climatico? Katie Moussoris, una delle massime esperte a livello mondiale di cybersecurity, parlerà della gestione responsabile delle vulnerabilità informatiche.

Particolare attenzione alle scienze sociali e umane:

Julianne Holt-Lunstad , docente di psicologia e neuroscienze, direttrice del Social Connection & Health Lab presso la Brigham Young University, mostrerà quanto l’isolamento sociale e la solitudine possano influire sulla mortalità precoce.

, docente di psicologia e neuroscienze, direttrice del Social Connection & Health Lab presso la Brigham Young University, mostrerà quanto l’isolamento sociale e la solitudine possano influire sulla mortalità precoce. Silvana Condemi , paleoantropologa e direttrice di ricerca del Centre national de la recherche scientifique (CNRS), racconterà il mistero dell’uomo di Denisova, una specie di ominide vissuta più di 50.000 anni fa.

, paleoantropologa e direttrice di ricerca del Centre national de la recherche scientifique (CNRS), racconterà il mistero dell’uomo di Denisova, una specie di ominide vissuta più di 50.000 anni fa. Chiara Montanari, prima italiana a guidare una spedizione in Antartide, in dialogo con la ricercatrice dell’Università di Bergamo Elisa Riceputi, ci inviterà a riscoprire la capacità di creare e prosperare anche nell’incertezza e ci racconterà perché fare ricerca in condizioni estreme può aiutarci a salvare il pianeta.

Al centro di BergamoScienza ci sono i giovani e le scuole

Nel corso degli anni, insegnanti e alunni hanno accolto con entusiasmo la sfida di ideare e realizzare laboratori scientifici, un impegno che si dispiega nel corso di tutto l’anno scolastico, per trasformare semplici idee nate tra i banchi di scuola in attività di avvicinamento alla scienza.

Quest’anno saranno 95 i laboratori proposti dalle scuole: workshop multidisciplinari che spaziano dall’astrofisica alla biologia, dalla chimica alla fisica, dalla matematica alla logica. E poi ancora informatica, medicina, scienze ambientali, arte e neuroscienze.

Confermato il tradizionale appuntamento con la Scuola in Piazza, la fiera scientifica on the road che animerà il Sentierone nelle giornate del 4 e del 5 ottobre. Studenti e studentesse di 46 istituti scolastici di ogni ordine e grado, provenienti da tutta Italia, stupiranno i passanti con esperimenti, attività, giochi e quiz scientifici.



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