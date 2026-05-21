di Jessica Alessi

C’è chi li incontra all’alba, tra il rumore dei motori e l’odore del sale. Chi li osserva comparire all’improvviso accanto alle reti, nuotare rapidi tra le onde o seguire i pescherecci per chilometri. Nelle acque della provincia di Agrigento, i tursiopi fanno parte del paesaggio marino quotidiano. Ma quello che per molti pescatori è ormai una scena familiare nasconde una domanda sorprendente: i delfini seguono le barche semplicemente perché lì trovano cibo, oppure alcuni di loro imparano a riconoscere determinate imbarcazioni?

Da questa domanda nasce “Delfini in Scena – Personalità svelate tra le imbarcazioni da pesca”, il progetto di ricerca di MeRiS – Mediterraneo Ricerca e Sviluppo APS finanziato con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese.

Quando immaginiamo un branco di delfini, tendiamo spesso a pensarlo come un gruppo compatto, in cui tutti gli individui sono uguali. In realtà non è così. Anche tra i cetacei esistono differenze individuali: alcuni animali sono più esploratori, altri più prudenti; alcuni cambiano continuamente strategia, altri sembrano sviluppare vere e proprie abitudini.

Per capire se questo accade anche nelle interazioni con la pesca, i ricercatori MeRiS hanno analizzato 10 anni di monitoraggi nelle acque agrigentine, raccogliendo oltre 200 avvistamenti indipendenti e identificando fotograficamente 137 tursiopi diversi. Ogni pinna dorsale, infatti, è unica: piccole tacche, cicatrici e segni naturali diventano una sorta di carta d’identità naturale che permette di riconoscere lo stesso individuo nel tempo.

Ed è qui che la storia diventa affascinante

Osservazione dopo osservazione, alcuni tursiopi sembravano tornare vicino alle stesse unità da pesca. Non in modo permanente, come se avessero “scelto” per sempre una barca, ma con una certa continuità nel breve periodo. Come se ricordassero che quella determinata imbarcazione rappresentasse, in quel periodo, una buona opportunità alimentare.

In alcuni casi, gli stessi individui sono stati osservati tornare vicino alle stesse unità da pesca per settimane o mesi, con frequenze molto superiori rispetto a quanto atteso casualmente.

Il risultato più interessante dello studio non è quindi aver scoperto “delfini fedeli” a una singola barca, ma qualcosa di molto più dinamico: i tursiopi sembrano prendere decisioni flessibili, modificando le proprie strategie in base all’esperienza, alle opportunità alimentari disponibili e alla propria individualità comportamentale.

In altre parole, non tutti i delfini si comportano allo stesso modo.

Alcuni individui appaiono più opportunisti e si associano a molte barche diverse. Altri mostrano pattern più riconoscibili e tendono a ritornare sulle stesse unità da pesca per settimane o mesi, e una piccola parte di essi mostra associazioni particolarmente marcate con una singola imbarcazione o con pochissime di esse. Questo suggerisce che i tursiopi non siano semplici spettatori delle attività umane, ma animali capaci di adattarsi rapidamente e sfruttare le opportunità offerte dall’ambiente che li circonda.

È un aspetto che racconta molto dell’intelligenza dei cetacei. I tursiopi sono animali sociali e cognitivamente complessi. In diverse parti del mondo sono stati osservati mentre sviluppano tecniche di caccia particolari, tramandano comportamenti tra individui e modificano le proprie abitudini in risposta ai cambiamenti dell’ambiente. Il mare di Agrigento sembra aggiungere un nuovo tassello a questo quadro.

Le interazioni con la pesca vengono spesso viste solo come un conflitto tra uomo e fauna marina. E certamente, in alcuni casi, possono creare problemi sia ai pescatori sia ai cetacei. Ma queste relazioni raccontano anche qualcosa di più profondo: la straordinaria capacità degli animali marini di imparare, ricordare e adattarsi a un Mediterraneo sempre più influenzato dalle attività umane.

Ogni incontro in mare diventa così molto più di un semplice avvistamento

Dietro una pinna che emerge accanto a un peschereccio potrebbe esserci una scelta, una memoria, un’esperienza vissuta. Forse persino una preferenza.

Ed è forse proprio questo l’aspetto più emozionante che emerge da questa ricerca: iniziare a guardare i delfini non come elementi indistinti di un branco, ma come individui. Esseri senzienti, dotati di personalità, capaci di fare esperienza del mondo in modo diverso l’uno dall’altro. Alcuni più audaci, altri più prudenti; alcuni più curiosi, altri più abitudinari.

Più studiamo i cetacei, più il confine che immaginiamo tra noi e loro sembra assottigliarsi. Perché dietro ogni pinna dorsale non c’è soltanto un animale selvatico: c’è una storia individuale, fatta di memoria, apprendimento, relazioni e scelte. Ed è forse proprio questa consapevolezza a ricordarci quanto il mondo animale sia più complesso e vicino a noi di quanto immaginiamo.



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