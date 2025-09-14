“Le fonti di ispirazione e gli stimoli più fecondi a sostegno del mio lavoro derivano da quei primi soggiorni in Italia, da questi incontri felici col paesaggio italiano, con la sua architettura, i suoi monumenti, gli edifici, i ruderi, le città e le campagne”

Eugene Berman

Eugene Berman (San Pietroburgo, 1899 – Roma, 1972) coltiva una vera e propria passione elettiva per il nostro Paese, a partire da una rivisitazione del tema del “viaggio in Italia” che affonda le sue radici nei viaggi di intellettuali e artisti del XVII secolo, nei Grand Tour del XIX secolo, nelle memorie di Stendhal e di Goethe.

Come molti neo-romantici, Berman subisce il fascino dell’Italia, ne studia con passione e attenzione i periodi più influenti, dalla classicità al Barocco passando ovviamente per il Rinascimento, e frequenta a più riprese città e luoghi di cultura. Sulle tele, nelle illustrazioni e nei lavori per il teatro, guarda ai resoconti di viaggio, alle architetture italiane, alle esperienze dei “grandi”, dando vita a un diario visivo onirico, in cui l’esperienza del presente si mescola con i richiami alla tradizione artistica e letteraria.

Il Mart Rovereto presenta la più grande retrospettiva mai dedicata a Eugene Berman, ripercorrendo le principali fasi di una carriera internazionale avviata a Parigi, proseguita negli Stati Uniti e conclusa a Roma. La mostra approfondisce la figura di un grande protagonista della cultura del XX secolo e allo stesso tempo profondamente influenzato dalla tradizione: “Eugene Berman, classico moderno”.

Nato in Russia nel 1899 visse in Europa e negli Stati Uniti; negli anni Cinquanta si traferì a Roma, dove rimase fino alla morte nel 1972. Berman fu pittore, illustratore, scenografo, fotografo di viaggio dilettante, collezionista.

La mostra “Eugene Berman -Modern Classic”, da un’idea di Vittorio Sgarbi ed Elisabetta Scungio, è a cura di Sara De Angelis, Denis Isaia, Peter Benson Miller, Ilaria Schiaffini. In collaborazione con la Direzione regionale Musei nazionali Lazio, Ministero della Cultura.

La mostra

Oltre 100 dipinti, accompagnati da un pari numero di carte, un cospicuo insieme di reperti archeologici e antichità dalle collezioni dell’autore, documenti, taccuini e fotografie d’archivio permettono di scoprire quell’incredibile miscela di realtà e poesia, di verosimiglianza e visione immaginaria, di passato e modernità che costituisce il tratto caratteristico dell’opera di Eugene Berman.

Il percorso espositivo segue un andamento cronologico, intervallato da due affondi di contesto e di approfondimento. Il primo è dedicato al gruppo dei neo-romantici, una variante sentimentale e nostalgica del Surrealismo francese. Il secondo affondo segue le vicende di Berman a Roma. A cavallo tra gli anni Quarata e Cinquanta Berman è in contatto con una serie di artisti legati dall’interesse per l’arte visionaria e citazionista.

Info

T.+39 0465 670820

T.+39 0464 438887

info@mart.trento.it

www.mart.trento.it

Orari

mar, mer, gio, dom: 10-18

ven, sab 10-19.30

lunedì chiuso

Biglietti

Intero 15 Euro

Ridotto 10 Euro

Gratuito fino ai 14 anni e persone con disabilità



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