Tre nuove Regioni entrano nel sistema di certificazione forestale

Nel 2025 le foreste certificate in Italia sono cresciute del +6% rispetto al 2024. Parallelamente, aumentano dell’11,5% le aziende con certificazione di Catena di Custodia, a conferma di una filiera del legno sempre più attenta alla tracciabilità e alla sostenibilità.

Di particolare interesse è l’ingresso nel sistema di certificazione forestale di tre nuove Regioni – Campania, Puglia e Molise – che nel 2025 hanno ottenuto le prime superfici certificate PEFC.

Un segnale concreto di come la gestione sostenibile delle foreste stia coinvolgendo progressivamente nuovi territori, ampliando l’impatto ambientale e climatico della certificazione anche nel Sud Italia.

Consolidamento per l’ecosistema della certificazione forestale

Il Rapporto Annuale 2026 presentato da PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) evidenzia:

a fine 2025 sono 1.124.507,48 gli ettari di superficie certificata PEFC, in crescita di 63.447,98 ettari (+6%) rispetto al 2024;

nel corso dell’anno, 183 nuove aziende hanno ottenuto la certificazione di Catena di Custodia PEFC (CoC), con un incremento complessivo del 11,5%, portando il totale delle imprese certificate a 1.735;

sono tre le nuove regioni entrate nel sistema della certificazione forestale nel 2025: Campania, Puglia e Molise.

Le regioni con più foreste certificate

Il Trentino-Alto Adige si conferma al primo posto per superficie forestale certificata con 597.729,69 ettari, seguito dal Piemonte con 103.113,89 ettari e dal Friuli-Venezia Giulia con 102.187,85 ettari.

Nel complesso, la distribuzione delle superfici certificate vede il Nord con 1.000.442,69 ettari, il Centro con 108.490,08 ettari e il Sud e Isole con 14.086,90 ettari.

I servizi ecosistemici certificati

A rafforzare questo quadro contribuiscono, inoltre, l’estensione quasi raddoppiata delle superfici interessate dalla certificazione dei servizi ecosistemici rispetto al 2024 (cioè tutela della biodiversità, funzione climatica, funzione turistico-ricreativa e funzione salutistica e del benessere) e il forte incremento delle aziende che producono energia da legno e materiale cellulosico, cresciute del 85,7% nel corso dell’anno.

Il numero complessivo delle certificazioni PEFC per i servizi ecosistemici in Italia sale così a 39, così distribuite: 22 certificazioni per il carbonio (funzione climatica), 8 per il turismo (funzione turistico-ricreativa), 4 per il benessere in foresta (funzione salutistica e benessere) e 3 per la biodiversità (sua tutela e promozione).



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