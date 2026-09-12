Un evento per scoprire i luoghi e la cultura del riso in Lomellina

Conoscere davvero un prodotto significa raggiungere i luoghi in cui nasce, assaggiarlo e incontrare chi lo produce. È questo lo spirito di “Di Riso in Riso”, l’evento in programma sabato 19 e domenica 20 settembre, organizzato in Lomellina dalle sette aziende fondatrici di “Lomellina Terra di Riso”, progetto nato per valorizzare il riso prodotto nel territorio lombardo, in provincia di Pavia.

Visite guidate, passeggiate tra le risaie, escursioni in bicicletta, degustazioni e musica accompagneranno i partecipanti alla scoperta dei tanti risi, che in Lomellina sono parte dell’identità, dell’economia, del tessuto sociale, della storia e del paesaggio. Un palinsesto di attività e iniziative per pubblici e fasce d’età diverse, attraverso esperienze di scoperta, degustazione, gioco e conoscenza del territorio.

Dietro ogni chicco ci sono mani esperte, competenze maturate nei secoli, innovazione, cura quotidiana e un legame profondo con l’acqua e la terra. Un patrimonio che le aziende di Lomellina Terra di Riso – Cascina Alberona, Cascina Mora Bassa, Cascina Bosco Fornasara, Marta Sempio Riso, Azienda Agricola Zerbi, Azienda Agricola Massino e Azienda Agricola Santa Maria – intendono condividere con chi arriva da fuori e con quanti desiderano comprendere dove e come nasce il cibo che portiamo in tavola.

«Ognuno di noi aprirà le porte della propria azienda per raccontare concretamente come e dove cresce il riso, quali lavorazioni lo accompagnano e come arriva fino alla tavola, dove esprime tutta la sua versatilità» dichiara Luigi Ferraris, presidente di Lomellina Terra di Riso. «Così facendo diamo vita ad un evento collettivo e diffuso, organizzato a casa nostra – anche se sarebbe forse più semplice portare il nostro prodotto a Milano – per far conoscere i nostri risi, le risaie, le cascine, i canali, il lavoro quotidiano delle aziende risicole e il patrimonio di conoscenze custodito dalla comunità locale. È un insieme di competenze, paesaggi e relazioni che ha fatto della Lomellina uno dei più importanti distretti risicoli d’Europa, da cui proviene il 30% della produzione», conclude il presidente.

“Di Riso in Riso” diventa un’occasione per esplorare la Lomellina attraverso il suo prodotto più rappresentativo: un invito a muoversi di azienda in azienda, incontrare le persone che ogni giorno coltivano e lavorano il riso, ascoltarne le storie ed entrare, anche solo per qualche ora, nella vita dei campi e delle cascine.

Il programma

Il programma comprende attività gratuite, tutte su prenotazione sul sito www.lomellinaterradiriso.org/eventi: visite alle aziende agricole e agli impianti di trasformazione, passeggiate tra le risaie, escursioni in bicicletta nelle campagne circostanti e visite guidate ai monumenti della zona. A queste si affiancano le degustazioni, su prenotazione e a pagamento proposte da alcune aziende per il pranzo, l’aperitivo o la cena, con abbinamenti a vini e cocktail e, in alcuni casi, accompagnamento musicale.

Protagonisti saranno i risi della prima selezione del marchio collettivo Lomellina Terra di Riso, che riunisce sette tipologie rappresentative del territorio: il Carnaroli nelle declinazioni Classico, Biologico, Tradizionale e Semilavorato, il Vialone Nano Classico e le varietà storiche recuperate Rosa Marchetti e Lomello, espressione della biodiversità e della qualità risicola della Lomellina.

Sabato 19

Cascina Bosco Fornasara: visita guidata, laboratori per bambini, apericena e concerto

visita guidata, laboratori per bambini, apericena e concerto Cascina Mora Bassa: visita guidata, risotto “all you can eat” e un calice di vino

visita guidata, risotto “all you can eat” e un calice di vino Cascina Alberona: inaugurazione della nuova riseria e visita agli impianti, a seguire degustazione offerta a tutti i partecipanti

inaugurazione della nuova riseria e visita agli impianti, a seguire degustazione offerta a tutti i partecipanti Azienda Agricola Zerbi: visita guidata all’azienda agricola, pranzo in agriturismo

Domenica 20

Cascina Bosco Fornasara: negozio aperto, visita guidata

negozio aperto, visita guidata Cascina Mora Bassa: visita a Vigevano e all’azienda agricola

visita a Vigevano e all’azienda agricola Cascina Alberona: visita guidata all’azienda agricola

visita guidata all’azienda agricola Cascina Tessera: colazione, biciclettata, risottata

colazione, biciclettata, risottata Azienda Agricola Massino: visita guidata all’azienda e al castello di Sartirana Lomellina

visita guidata all’azienda e al castello di Sartirana Lomellina Azienda Agricola Santa Maria dei Cieli: visita guidata a Lomello e all’azienda agricola, aperitivo con cocktail con distillati artigianali, intrattenimento musicale

Per maggiori informazioni e prenotazioni:

www.lomellinaterradiriso.org/eventi



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