Una partnership con al centro le api

Le fragranze, i trattamenti e il make-up della Maison Guerlain dal 1828 si ispirano alla natura e all’arte. Da oltre 15 anni, Guerlain pone la conservazione della natura al centro della sua attività e attua in tutto il mondo azioni concrete, “In the Name of Beauty”, per preservare la biodiversità.

Le api sono attualmente in grave pericolo: Guerlain si impegna a proteggere il prezioso insetto impollinatore realizzando attività e partnership racchiuse nel “Guerlain for Bees Conservation Programme”.

Nel 2021 la filiale italiana della Maison ha deciso di prendere parte attivamente al programma instaurando una partnership nel nostro Paese con il Consorzio Nazionale Apicoltori – Conapi.

Conapi è la cooperativa più grande d’Italia ed è tra le più importanti a livello europeo, una filiera del miele unica e autentica: 315 aziende individuali o collettive, oltre 600 apicoltrici e apicoltori, che conferiscono da 2.000 a 3.000 tonnellate di miele ogni anno. Conapi è il primo produttore di miele biologico in Europa.

Le attività della partnership Guerlain – Conapi

Bee School Guerlain x Conapi

È un programma di sensibilizzazione per bambini della scuola primaria, ideato da Guerlain in collaborazione con OFA (Osservatorio di Apidologia Francese) nel 2018. Consiste in lezioni di esperti del settore, accompagnati dai dipendenti della Maison, con l’obiettivo di trasferire ai più piccoli nozioni sul ruolo delle api e su come proteggerle.

Guerlain Italia e Conapi lo scorso anno hanno raggiunto un obbiettivo davvero ambizioso incontrando 1.000 bambini delle scuole primarie di Milano, Bologna e Roma e quest’anno continueranno con altri 600 bambini entro la fine dell’anno. Un’esperienza che permette agli alunni di entrare in contatto diretto con il mondo degli apicoltori, toccare e assaggiare i prodotti naturali delle api, non solo il miele ma anche polline e propoli.

Women for Bees Guerlain x Conapi

Un programma imprenditoriale ideato da Guerlain in partnership con UNESCO e in collaborazione con OFA con l’obiettivo di formare donne apicoltrici.

Quest’anno, Guerlain e Conapi hanno potuto contare sull’appoggio di una eccezionale Madrina: Vittoria Puccini – Guerlain Skincare Local Ambassador & Madrina Women For Bees Italia.

Il programma ha permesso la formazione lo scorso anno di 11 donne apicoltrici.

Tra di loro, in particolare, Alessia Laudisa, di Bari, psicologa e psicoterapeuta, si era avvicinata al mondo delle api attraverso un’associazione barese che si occupa di apicoltura didattica urbana su un territorio confiscato alla mafia. Ha così potuto provare in prima persona i benefici psico-emotivi derivanti dalla relazione con le api e ha iniziato a collaborare con un’associazione di apicoltori con l’obiettivo di coinvolgere persone più fragili e vulnerabili anche a scopo terapeutico.

Nei mesi successivi alla formazione, Alessia Laudisa ha iniziato a gestire individualmente sette arnie grazie alle quali potrà produrre il suo miele, diventando la referente di un progetto che vedrà la creazione di un apiario olistico nella Casa Circondariale di Trani in Puglia.

Giornata mondiale delle api

«Sentiamo ogni giorno notizie allarmanti su clima, sostenibilità, biodiversità, ma crediamo nelle innovazioni e nelle persone che cercano delle soluzioni e noi vogliamo far parte di questo mondo. Per noi è davvero importante fare qualcosa di concreto in Italia. A partire dalla nostra sede che ha una certificazione Leed Platinum, la più alta sulla sostenibilità, per arrivare a due progetti che, grazie a Conapi, abbiamo portato in Italia: la nostra Bee school e Women for bees» ha dichiarato Philippe Guitelmann, Direttore Generale di Guerlain in occasione della Giornata mondiale delle api.

Nicoletta Maffini, Direttore Generale Conapi, ha aggiunto: «Le api sono degli insetti straordinari che, oltre a occuparsi di biodiversità raccolgono e producono ingredienti unici che vengono utilizzati per le produzioni speciali di Guerlain. La nostra cooperativa si sviluppa a livello italiano ed europeo, conta 110.000 alveari, corrispondenti a circa 5 miliardi di api che ogni giorno contribuiscono all’impollinazione del nostro paese, dal sud al Nord dell’Italia. Abbiamo fatto dei calcoli sulla base del raggio d’azione delle api, che si allontanano dagli alveari di circa 3-4 km, e sulla base di questi calcoli risulta che impolliniamo circa un terzo dell’Italia».

Guerlain invita gli amici della Maison a unire le forze per sensibilizzare sull’importanza della protezione delle api per le generazioni future.

Per l’occasione, la Maison ha coinvolto l’artista francese Céline Cléron per decorare il flacone e il packaging del suo iconico prodotto, Abeille Royale Advanced Youth Watery Oil, e realizzare disegni ad acquerello per illustrare ciò che possiamo fare per aiutare a salvare le api nelle nostre case.

Dal 20 al 22 maggio 2023, acquistando nei punti vendita o su Guerlain.com, il 20% delle vendite sarà devoluto al programma “Guerlain for Bees Conservation Programme”.



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