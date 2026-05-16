Il Giardino della Palazzina di Caccia di Stupinigi (TO) rappresenta una straordinaria testimonianza dell’evoluzione dell’arte dei giardini tra XVIII e XIX secolo. Domenica 17 maggio torna l’evento “Leggere il Giardino”, con un percorso aggiornato alla luce del recente restauro del Giardino Storico.

“Leggere il Giardino” si svolge con una passeggiata accompagnata da mappe e documenti, ora in un contesto profondamente trasformato. Il confronto tra fonti storiche e lo stato attuale è diventato diretto: quello che fino a poco tempo fa era leggibile solo su carta, oggi torna visibile nello spazio fisico.

La visita guidata si sviluppa all’interno delle aree appena recuperate e consente di attraversare un impianto che ha ritrovato struttura e proporzioni: le gallerie verdi delle stanze di verzura tornano a definire il disegno del Giardino, i parterre recuperano la loro geometria storica e il Giardino di levante diventa il primo spazio di accesso e orientamento.

La storia del Giardino

Il Giardino della Palazzina di Caccia di Stupinigi nasce nel 1740 su progetto del francese Michel Benard, direttore dei Reali Giardini, e si inserisce nel sistema territoriale ideato da Filippo Juvarra per la residenza.

Il percorso di visita attraversa le diverse fasi del Giardino, dal modello formale settecentesco di matrice francese alle trasformazioni ottocentesche di gusto inglese-paesaggistico, fino agli interventi novecenteschi quando furono introdotte piante esotiche di alto fusto.

Nel tempo, la progressiva perdita della funzione di residenza reale e una manutenzione discontinua hanno portato a una parziale perdita della leggibilità del disegno originario.

Con l’inizio della Seconda guerra mondiale, per far frante ai razionamenti alimentari il Giardino storico fu trasformato in un orto di guerra, un campo coltivato a pomodori, patate, fagioli e altri ortaggi che venivano in gran parte inviati all’Ospedale Mauriziano di Torino per l’alimentazione dei malati.

Il progetto di restauro

Il progetto di recupero nasce da un lavoro di rilievo e studio redatto nel 2022 grazie a un finanziamento della Regione Piemonte, che ha messo in relazione lo stato attuale del Giardino con la documentazione storica.

Il progetto ha previsto anche l’installazione di un impianto di irrigazione, l’estensione dei sistemi di videosorveglianza e wi-fi, la realizzazione di un punto di erogazione di acqua potabile e di servizi igienici dedicati ai visitatori.

Info “Leggere il Giardino”

Palazzina di Caccia di Stupinigi

Piazza Principe Amedeo 7, Stupinigi – Nichelino

Domenica 17 maggio, ore 15.45

Prezzo visita guidata: 5 euro + biglietto di ingresso

Biglietti di ingresso:

Giardino – 5 euro intero, 3 euro ridotto

Palazzina – 12 euro intero, 8 euro ridotto

Mostra Sulle strade della Regina – 8 euro intero, 6 euro ridotto

Palazzina + Mostra: 18 euro intero, 14 euro ridotto

Palazzina + Giardino: 15 euro intero, 11 euro ridotto

Mostra + Giardino: 11 euro intero, 9 euro ridotto

Palazzina + Mostra + Giardino: 21 euro intero, 17 euro ridotto

Gratuito minori di 6 anni e possessori di Abbonamento Musei Torino Piemonte e Royal Card

Info e prenotazioni:

Tel.: 011 6200601

e-mail: stupinigi@biglietteria.ordinemauriziano.it

www.ordinemauriziano.it



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