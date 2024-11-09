A Recanati, dal celebre colle dell’Infinito, inizia un nuovo viaggio attraverso l’Italia per promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio: partendo da un luogo iconico della poesia italiana, reso immortale da Giacomo Leopardi, il progetto della panchina “Steelosa” si pone l’obiettivo di portare un messaggio di attenzione per l’ambiente in tutto il Paese.

Le panchine – che raffigurano il simbolo dell’infinito come infinito è il processo del riciclo dell’acciaio – sono realizzate interamente in acciaio riciclato recuperato dagli imballaggi e rappresentano un esempio tangibile di durabilità e circolarità. Il nome “Steelosa” richiama il termine “steel”, che in inglese significa “acciaio”, ma al contempo allude allo stile e alla bellezza che rendono famosa l’Italia in tutto il mondo.

La panchina “Steelosa” unisce design urbano, consapevolezza ecologica e cultura. La panchina porterà un messaggio di sostenibilità e sensibilizzazione ambientale nei luoghi più rappresentativi del nostro Paese.

L’iniziativa è promossa da RICREA, il Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, che ha presentato la panchina “Steelosa” in anteprima a Ecomondo, il principale appuntamento dedicato alla sostenibilità e all’economia circolare, presso lo stand Conai/Consorzi.

Durante l’evento, sono intervenuti rappresentanti di ANCI, del Comune di Recanati e del gestore della raccolta differenziata Cosmari, per illustrare al pubblico e agli esperti del settore le potenzialità di questa iniziativa.

«Con “Steelosa” vogliamo dimostrare concretamente come gli imballaggi in acciaio – per esempio barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure – possano trasformarsi in oggetti di uso quotidiano, utili e duraturi, contribuendo a un futuro più sostenibile» afferma Domenico Rinaldini, Presidente di RICREA.

«L’acciaio è un materiale permanente, riciclabile al 100% e all’infinito senza perdere le sue proprietà. Proprio come l’infinito di Leopardi, il riciclo dell’acciaio non ha limiti e continua a generare valore nel tempo».

«Tra le tante panchine dedicate a temi sociali, arriva quella realizzata in acciaio che ci ricorda l’importanza della raccolta differenziata e il riciclo dei materiali. La nostra Città è onorata di essere stata scelta quale prima destinataria di “Steelosa” e sulla quale ci si potrà sedere per riflettere sull’importanza della preservazione ambientale» ha sottolineato il Sindaco di Recanati, Emanuele Pepa.

In un momento storico in cui la sostenibilità è al centro delle sfide globali, “Steelosa” si propone come potente strumento di sensibilizzazione ed educazione ambientale e come esempio concreto di come il riciclo possa trasformare materiali di scarto in oggetti esteticamente belli e funzionali.

Il viaggio di “Steelosa”, infatti, non si ferma a Recanati. Il progetto prevede la donazione di altre panchine in acciaio riciclato a diversi Comuni italiani, tutti legati da un tema comune: offrire una vista sull’infinito.



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