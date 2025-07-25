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L’IMPEGNO DI TUTTI

Uniti per il mare

Tre realtà del Nord Italia parte dell’Alleanza 30x30 Italia di Worldrise

Uniti per il mare
Laboratori per bambini. © Worldrise

25 Lug 2025

Educare, esplorare, monitorare: sono queste le parole chiave che guidano tre realtà dell’Alleanza 30×30 Italia attive nel Nord del Paese. Ognuna opera in ambiti diversi, ma tutte condividono una visione: un mare più sano, protetto e conosciuto.

 

A Genova, Helpcode Italia promuove una nuova cultura dell’acqua con The Water Code, un progetto educativo diffuso in 9 Regioni italiane. Attraverso percorsi formativi, laboratori e attività di outdoor education, l’associazione coinvolge scuole, studenti e amministratori per trasmettere l’urgenza di tutelare laghi, fiumi e mari. L’obiettivo è formare cittadine e cittadini consapevoli, capaci di agire per ridurre l’impatto umano sulle risorse idriche.

Velella velella

Velella velella. © Worldrise

Sempre in Liguria, Outdoor Portofino punta a costruire una comunità attiva e consapevole. Con la community OPeople, l’associazione propone esperienze immersive a contatto con la natura per riscoprire il legame con il territorio e stimolare l’impegno nella sua salvaguardia. Ogni escursione, ogni uscita in mare è pensata come occasione di apprendimento e crescita.

 

Il Consorzio Liguria Via Mare, invece, coniuga divulgazione e ricerca scientifica durante le sue uscite di whale watching. A bordo delle imbarcazioni, biologi e ricercatori raccolgono dati su cetacei, uccelli marini e altre specie, collaborando con università e progetti scientifici. Tra questi, il monitoraggio della Velella velella, un idrozoo planctonico affascinante e ancora poco conosciuto, è fondamentale per studiare dinamiche ecologiche e comprendere meglio i cicli vitali alla base della catena alimentare marina, dove trova posto anche il pesce luna.

 

Queste sono solo alcune di oltre le 90 realtà parte di 30×30 Italia, l’Alleanza promossa da Worldrise che riunisce associazioni, enti e cittadini per un obiettivo comune e concreto: proteggere il 30% dei mari italiani entro il 2030. Un traguardo possibile solo con l’impegno di tutti.

 

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