Vuoi partecipare al censimento del cervo al bramito?

Nelle sere dal 25 al 27 settembre tantissime persone, tra volontari e tecnici, si ritroveranno per ascoltare il bramito, il verso del cervo nobile, possente animale che pesa più di due quintali.

Il suo bramito echeggia e rimbomba nella notte. Grazie ai rilievi dei volontari, con le opportune tecniche si potrà stimare il numero di animali presenti nell’area protetta.

Il censimento al bramito

L’evento, di natura e socialità compie 17 anni ed è realizzato in collaborazione con l’Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), i Reparti carabinieri Parco nazionale Foreste casentinesi e Biodiversità di Pratovecchio, le Regioni Toscana ed Emilia Romagna, le Unioni dei Comuni montani del Casentino e del Valdarno-Valdisieve, gli ATC di Arezzo e di Forlì Cesena, e organizzato da D.R.E.Am. Italia, rientrano nell’ambito delle politiche di gestione della popolazione previste dagli enti territoriali e di ricerca riuniti nell’ACATER orientale.

La novità di quest’anno sarà il passaggio alla digitalizzazione delle operazioni di rilievo attraverso lo strumento digitale “BramitAPP”, finalizzato al monitoraggio, alla preservazione, alla valorizzazione e al ripristino in aree protette.

Il censimento sarà ancora una volta aperto agli appassionati di tutta Italia che vorranno dare il proprio contributo facendo un’esperienza tra le più affascinanti che un Parco possa offrire.

Sono circa duemila i cervi presenti all’interno del Parco nazionale delle Foreste casentinesi, dei quali poco meno di quattrocento sono maschi in età riproduttiva. Saranno coinvolti in un antico rituale di lotta e corteggiamento: un’esperienza suggestiva per tutti coloro che vogliono vivere l’emozione del contatto diretto con uno dei più sorprendenti eventi della natura.

I volontari potranno aderire affiancando per tre notti gli esperti nelle operazioni di rilevamento.

Censimento anche dei lupi

Nelle serate sarà realizzato anche il monitoraggio del lupo con la tecnica del wolf-howling, utilizzando l’ampia copertura del territorio garantita dagli operatori. L’occasione sarà arricchita da approfondimenti con esperti sulla gestione del cervo, del lupo e della fauna selvatica in generale.

Non mancheranno momenti conviviali, che permetteranno a tutti gli intervenuti di scambiare esperienze con persone che condividono le stesse passioni.

Info

Le iscrizioni sono aperte fino al 7 settembre 2025 .

. Per scaricare il regolamento ed effettuare l’iscrizione è necessario collegarsi al sito: cervo.parcoforestecasentinesi.it

E-mail: cervo@parcoforestecasentinesi.it



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