Domenica 8 dicembre, nella Giornata internazionale dei diritti degli animali, gli attivisti sono chiamati dall’associazione Animal Equality a incontrarsi davanti al Castello Sforzesco di Milano per ribadire il proprio impegno a sostegno degli animali e per denunciare lo sfruttamento a cui milioni di loro sono sottoposti ogni giorno in allevamenti e macelli di tutto il mondo.

Animal Equality è l’organizzazione internazionale per la protezione degli animali allevati a scopo alimentare.

L’evento è unico nel suo genere e vuole sensibilizzare il pubblico sulle crudeltà che questi animali affrontano all’interno dell’industria alimentare, tra sfruttamento e sofferenze estreme.

Come denunciato da Animal Equality attraverso il suo pluriennale lavoro di inchiesta in allevamenti e macelli di tutto il mondo, in questi luoghi la sofferenza è costante. Tuttavia le campagne di sensibilizzazione e di pressione politica portate avanti dall’organizzazione hanno permesso di raggiungere finora riconoscimenti storici per gli animali allevati.

In Italia, Animal Equality ha portato avanti una campagna pionieristica contro l’uccisione dei pulcini maschi nell’industria delle uova che nel 2022 ha contribuito a dare vita a una legge che vieta il loro abbattimento. Con questa normativa l’Italia è diventata uno dei primi Paesi in Europa e nel mondo a vietare l’uccisione deliberata e sistematica di questi animali, triturati appena nati perché considerati scarti dall’industria alimentare.

La Giornata internazionale dei diritti degli animali, inaugurata nel 1998 dall’organizzazione britannica Uncaged (poi diventata Centre for Animals & Social Justice), è un’occasione per celebrare i diritti di tutti gli animali, compresi quelli allevati a scopo alimentare.

Dall’anno della sua istituzione sono stati compiuti numerosi passi avanti per la loro tutela, ma resta ancora molto da fare.

Info

Domenica 8 dicembre , dalle ore 15 alle ore 17

, dalle ore 15 alle ore 17 alle porte del Castello Sforzesco di Via Beltrami a Milano



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