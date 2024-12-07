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ANIMALI ALLEVATI

A Milano per gli animali nella Festa dell’Immacolata

Per celebrare la Giornata internazionale dei diritti degli animali, Animal Equality dà appuntamento davanti al Castello Sforzesco

A Milano per gli animali nella Festa dell’Immacolata
Castello Sforzesco. © RGY23 via pixabay.com

7 Dic 2024

Domenica 8 dicembre, nella Giornata internazionale dei diritti degli animali, gli attivisti sono chiamati dall’associazione Animal Equality a incontrarsi davanti al Castello Sforzesco di Milano per ribadire il proprio impegno a sostegno degli animali e per denunciare lo sfruttamento a cui milioni di loro sono sottoposti ogni giorno in allevamenti e macelli di tutto il mondo.

Animal Equality è l’organizzazione internazionale per la protezione degli animali allevati a scopo alimentare.

L’evento è unico nel suo genere e vuole sensibilizzare il pubblico sulle crudeltà che questi animali affrontano all’interno dell’industria alimentare, tra sfruttamento e sofferenze estreme.

Come denunciato da Animal Equality attraverso il suo pluriennale lavoro di inchiesta in allevamenti e macelli di tutto il mondo, in questi luoghi la sofferenza è costante. Tuttavia le campagne di sensibilizzazione e di pressione politica portate avanti dall’organizzazione hanno permesso di raggiungere finora riconoscimenti storici per gli animali allevati.

allevamento

© StockSnap via pixabay.com

In Italia, Animal Equality ha portato avanti una campagna pionieristica contro l’uccisione dei pulcini maschi nell’industria delle uova che nel 2022 ha contribuito a dare vita a una legge che vieta il loro abbattimento. Con questa normativa l’Italia è diventata uno dei primi Paesi in Europa e nel mondo a vietare l’uccisione deliberata e sistematica di questi animali, triturati appena nati perché considerati scarti dall’industria alimentare.

La Giornata internazionale dei diritti degli animali, inaugurata nel 1998 dall’organizzazione britannica Uncaged (poi diventata Centre for Animals & Social Justice), è un’occasione per celebrare i diritti di tutti gli animali, compresi quelli allevati a scopo alimentare.

Dall’anno della sua istituzione sono stati compiuti numerosi passi avanti per la loro tutela, ma resta ancora molto da fare.

Info

  • Domenica 8 dicembre, dalle ore 15 alle ore 17
  • alle porte del Castello Sforzesco di Via Beltrami a Milano

 

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