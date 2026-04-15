A Roma, la manifestazione ambientale più grande d’Italia

Il Villaggio per la Terra è l’iniziativa nata dalla Fondazione Earth Day Italia, in collaborazione con il Movimento dei Focolari di Roma, per celebrare la 56a Giornata Mondiale della Terra (Earth Day), quest’anno lancia un messaggio deciso: “Torniamo a Sognare”.

Dal 16 al 19 aprile, il suggestivo scenario del Galoppatoio di Villa Borghese e della Terrazza del Pincio si trasformerà in un vivace palcoscenico per attività sportive, culturali e artistiche. Alla Terrazza del Pincio sarà allestito anche un mercantino dell’artigianato green.

Per 4 giorni il Villaggio per la Terra animerà il centro di Roma con concerti, spettacoli, attività sportive, laboratori didattici, attività per bambini, incontri tematici e performance artistiche e culturali.

17 piazze multimediali si dedicheranno in contemporanea a ciascuno dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, proponendo incontri, laboratori, mostre ed eventi realizzati da numerose organizzazioni appassionate.

Il mondo della scienza diventa protagonista grazie ai laboratori proposti dai principali istituti di ricerca del Paese e da realtà impegnate nella divulgazione scientifica.

Un invito a riappropriarsi della capacità di immaginare il futuro per costruire un mondo che metta al centro l’umanità e la cura del Pianeta. E poi concerti, eventi live, talk, dj set…

Consulta qui il calendario completo delle attività e degli eventi.

Tutte le attività saranno gratuite e aperte a tutti, dalle 9 alle 19, senza bisogno di prenotazione.

Capitan Acciaio ospite d’eccezione al Villaggio per la Terra

Al Villaggio della Terra, RICREA – Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, parte del sistema CONAI – svolgerà attività di sensibilizzazione per spiegare l’importanza del corretto conferimento degli imballaggi in acciaio, perché la salvaguardia del Pianeta passa dalle scelte quotidiane di ciascuno di noi.

Nello spazio interamente dedicato al corretto conferimento e al riciclo dell’acciaio, oltre alla promozione dell’economia circolare, RICREA porterà nella Capitale il suo ambasciatore più iconico: Capitan Acciaio.

L’acciaio, un materiale riciclabile al 100% e all’infinito

Il supereroe del riciclo accoglierà i visitatori con un ricco programma di attività ludico-educative pensate per dimostrare in modo semplice e coinvolgente il valore del corretto conferimento degli imballaggi in acciaio, un materiale riciclabile al 100% e all’infinito:

“Steel the Beat” – installazione interattiva che trasforma il riciclo in musica. I partecipanti potranno creare ritmi e melodie utilizzando veri imballaggi in acciaio, e sperimentando in prima persona un approccio innovativo e creativo.

“Full Metal Flipper” – trasforma la classica sfida basata su riflessi e precisione in una vera e propria missione di sostenibilità. La pallina scatta sul campo e i bersagli da centrare per accumulare punti sono scatolette, latte e barattoli, che dimostrano la resistenza e la versatilità dell’acciaio.

«La partecipazione all’Earth Day rappresenta per noi un’occasione importante per dialogare direttamente con i cittadini e soprattutto con i più giovani. I risultati raggiunti nel riciclo degli imballaggi in acciaio in Italia negli ultimi anni sono incoraggianti, ma è fondamentale continuare a investire in informazione e sensibilizzazione per migliorare ulteriormente» dichiara Roccandrea Iascone, Responsabile comunicazione di Ricrea.



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