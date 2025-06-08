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BAGHDAD INTERNATIONAL WATER CONFERENCE

Agire con rapidità per affrontare la scarsità d’acqua

Il Direttore Generale della FAO ha aperto la Conferenza internazionale sull'acqua nella capitale irachena

Agire con rapidità per affrontare la scarsità d’acqua
© Pier52 via pixabay.com

8 Giu 2025

Il Direttore Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), QU Dongyu, è stato invitato a tenere il discorso di apertura della 5a Conferenza Internazionale sull’Acqua (Baghdad International Water Conference) nella capitale irachena Baghdad.

«Il mondo deve agire con rapidità, misura e determinazione per affrontare la crescente minaccia della scarsità d’acqua e degli shock climatici» ha dichiarato QU.

Ospitata dal Ministero iracheno delle Risorse Idriche, la conferenza ha offerto alla FAO l’opportunità di riunire esperti, responsabili politici e partner per condividere le conoscenze e promuovere la collaborazione per uno sviluppo agricolo e idrico sostenibile.

al-Ḥilla Iraq

L’Iraq centrale nei pressi di al-Ḥilla, vicino al fiume Eufrate. © pixabay.com

Troppi interessi in competizione per l’acqua

In tutto il mondo, l’acqua è sottoposta a una crescente pressione a causa dell’aumento della domanda, dell’intensificarsi della siccità e degli interessi in competizione.

La Mesopotamia è “la terra tra due fiumi” ed è stata la culla di antiche civiltà come quella dei Sumeri e dei Babilonesi. Oggi, i sistemi di gestione dell’acqua, come i canali e i qanat, sono alla base dell’identità dell’Iraq, celebrati nell’arte, nella letteratura e nei testi religiosi, ma la situazione è particolarmente critica.

Il settore agricolo del Paese e la sua sicurezza alimentare dipendono fortemente dall’acqua: oltre il 90% di questa preziosa risorsa viene utilizzata per l’irrigazione, a sostegno di colture di base come grano, orzo, riso e palme da dattero.

Senza una gestione sostenibile dell’acqua, l’Iraq rischia di perdere fino al 50% dei suoi raccolti di grano e orzo entro il 2050, aumentando la sua dipendenza dalla volatilità dei mercati globali. Nel caso dell’Iraq, inoltre, preservare il patrimonio idrico significa mantenere le eredità storiche e la coesione sociale.

«Per affrontare queste sfide è necessario agire con “velocità, misura e determinazione”» ha ribadito Qu. Secondo il Direttore Generale della FAO, la priorità dovrebbe essere quella di garantire che le tecnologie idriche siano accessibili e a buon mercato.

L’acqua è al centro dei sistemi agroalimentari: sostiene le colture, alimenta il bestiame e supporta milioni di mezzi di sussistenza. Ecco perché la FAO ha elevato l’acqua a priorità strategica.

 

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