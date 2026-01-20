Big Bench e panorama e dal monte Mao

La panoramica cima del monte Mao è raggiungibile tramite varie vie che partono direttamente da Spotorno, da Bergeggi o da Vado Ligure, con un dislivello che si aggira sui 400 metri e alcune con salita alquanto ripida su cresta.

Oggi, però, abbiamo voglia di una passeggiata rilassante e così scegliamo di salire un tratto con la vettura. Percorriamo così la strada, alquanto stretta ma praticabile, fino a parcheggiare nei pressi di Cascina Trevo (340 m/slm), un rilassante agriturismo panoramico dove sé possibile anche pernottare.

Lasciata la vettura, proseguiamo semplicemente lungo la sterrata graduale, con scorci sulla sottostante isola di Bergeggi e al suo Golfo dell’Isola, guidati dai cartelli di legno “monte Mao” fino ad arrivare al passo Stretto (325 m/slm) dove troviamo alcuni tavolini e dove raccordano diverse vie.

Ci teniamo su quella centrale, in salita, con la vegetazione sempre più bassa ed il panorama sempre più ampio.

All’inizio della rampa di cemento che anticipa il passo Trevo, abbandoniamo la strada per il sentiero a destra indicato dal cartello “Mao Crest”.

Un sentiero graduale e panoramico che presenta un unico punto che potrebbe presentare una criticità: un tratto roccioso abbastanza facile ma da affrontare con cautela in caso di pioggia.

Quando il sentiero si raccorda con quello che arriva direttamente dal passo Trevo diventa un po’ più ripido e ci porta in breve alla cima del monte Mao (440 m/slm), un dosso da cui la vista spazia a 360° sul Golfo dell’Isola fino a Savona e all’entroterra.

Un momento, ma non dovrebbe esserci una Big Bench, qui?

Beh, poiché il monte è sovente ventoso, la Pro Loco ha preferito posizionarla in posizione più appartata. È necessario quindi scendere lungo il ripido sentiero che punta in direzione del mare per una decina di metri ed ecco la rossa panchina gigante su cui sedere per ammirare in tutta tranquillità il panorama sul golfo e sulla sottostante Spotorno, prima di fare ritorno per la medesima via dell’andata.

Note

Dati sola andata

Lunghezza: 1,6 km

Dislivello: +110 – 25 m

Tempo al netto delle soste: 40 m

Attenzione: il percorso è facile e intuitivo ma prima di ogni escursione è sempre buona norma informarsi sulle condizioni meteo (allertaliguria.regione.liguria.it).

Note: Raggiungere il punto di partenza potrebbe rappresentare la parte più “difficile” dell’escursione, poiché i satellitari sono alquanto ingannatori e portano a percorrere lunghe e difficili strade sterrate. Dal casello autostradale di Spotorno si deve seguire la segnaletica per la località “Tosse”. Una volta superate le abitazioni ecco un cartello a destra che indica “Cascina Trevo”. Da qui ci si tiene sulla strada principale, tenendo d’occhio piccoli cartelli di “agriturismo”, fino a raggiungere Cascina Trevo, dove è possibile parcheggiare.

Attenzione: la strada è a basso traffico ma è alquanto stretta e nell’ultimo tratto sterrata, necessario procede con cautela.

Link utili

lamialiguria.it

ilgolfodellisola.it

cascinatrevo.it



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