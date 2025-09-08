Bilancio della “Carovana della sicurezza” sui comportamenti corretti alla guida

La “Carovana della sicurezza” è un’iniziativa formativa e preventiva messa in campo nel periodo estivo da Polizia di Stato e Autostrade per l’Italia, per sensibilizzare sulla guida responsabile i viaggiatori durante le partenze e i rientri estivi.

Anche quest’anno l’iniziativa ha riscosso un’alta partecipazione: nelle tre tappe previste, oltre 7mila utenti sono stati coinvolti nelle attività e circa 100 persone fra volontari, personale ASPI e della Polizia sono stati impegnati in 4 presidi della rete.

Nelle aree di servizio Tevere Est (A1, Lazio), La Pioppa Ovest (A14, Emilia-Romagna), Casilina Ovest e Casilina Est (A1, Lazio) migliaia di viaggiatori in transito hanno fatto tappa per ricevere consigli utili su sicurezza e viabilità e ritirare piccoli gadget dal personale di ASPI.

Contro l’abbandono degli animali

La “Carovana della sicurezza” che, cerca di ridurre l’incidentalità nell’ambito dell’esodo estivo attraverso iniziative di informazione, sensibilizzazione, e anche assistenza sanitaria, sia per le persone, sia – da quest’anno – per gli animali da compagnia.

Novità di quest’anno, infatti, nel segno dell’impegno contro l’abbandono di animali, la presenza di un presidio veterinario che ha potuto offrire un controllo medico gratuito grazie al personale dell’associazione Dogs Town per gli amici a quattro zampe. Un’iniziativa che è stata molto apprezzata dagli utenti: sono stati 200 gli animali visitati, anche con la verifica del microchip, e sono stati adottati 10 cuccioli, tutti scampati ad abbandono in autostrada.

Sensibilizzazione sui rischi

Nei presidi è stato allestito un punto di incontro per promuovere attività interattive rivolte ai viaggiatori, per sensibilizzare sui rischi legati alla distrazione, all’abuso di alcool e droghe, all’uso delle cinture, fino al rispetto dei limiti di velocità e della distanza di sicurezza.

In particolare, attraverso l’utilizzo di visori e simulatori, i visitatori hanno potuto sperimentare in tutta sicurezza gli effetti della guida in stato di ebbrezza o sotto l‘effetto di sostanze stupefacenti, per aumentare la consapevolezza dei rischi e l’importanza di comportamenti corretti al volante.



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