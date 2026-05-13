È stato pubblicato il programma ufficiale del Bioblitz al Parco Adda Nord, l’evento di Citizen Science promosso da Regione Lombardia con AREA Parchi. (Scarica qui il programma)
Il Parco Adda Nord prosegue, per il terzo anno consecutivo, il censimento delle farfalle in collaborazione con l’Università di Torino coinvolgendo i cittadini nel monitoraggio della biodiversità in particolare nell’Isola della Biodiversità a Trezzo sull’Adda, nei prati di Cisano Bergamasco, nella Foresta di Pianura di Casirate d’Adda e sul lungolago tra Galbiate e Malgrate.
Il calendario degli eventi
Sabato 16 maggio
“Una giornata con le farfalle”
Ore 10-12: monitoraggio farfalle con l’esperto entomologo G. Ferretti nella Foresta di Pianura di Casirate d’Adda.
Ritrovo ore 10 presso Cascina Ronchi a Casirate d’Adda.
Ore 14-16: monitoraggio farfalle con l’esperto entomologo G. Ferretti nei prati di Cisano Bergamasco.
Ritrovo ore 14 presso il parcheggio del cimitero San Gregorio a Cisano Bergamasco.
Domenica 17 maggio, mattino
“BioBlitz tra lago e monte”
Ore 9-12: osservazione ornitologica con passeggiata tra lago e fiume da Galbiate a Malgrate in collaborazione con il C.R.O.S. Varenna e le GEV del Parco.
Ritrovo ore 9 sul lungo Adda nel parcheggio dietro “Lecco Outdoor” di Galbiate.
Ore 9.45-12: passeggiata botanica e entomologica nell’area dei Piani di Barra.
Ritrovo ore 9.45 al Cappello dell’Alpino – Piazzale Alpini (Galbiate).
Domenica 17 maggio, pomeriggio
“L’Isola della Biodiversità”
Ore 15-18: monitoraggio farfalle e impollinatori selvatici nell’Isola della Biodiversità e visita guidata al Bee Point di Villa Gina con gli esperti.
Ritrovo ore 15 presso Villa Gina, sede del Parco Adda Nord a Trezzo sull’Adda.
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