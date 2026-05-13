condividi twitta WhatsApp
stai leggendo BioBlitz al Parco Adda Nord
WEEKEND DEL 16-17 MAGGIO

BioBlitz al Parco Adda Nord

Il programma con tutte le date e le location delle visite sul territorio

BioBlitz al Parco Adda Nord
© Parco Adda Nord

3 mesi fa

Evento
BioBlitz
Dove
Parco Adda Nord
Quando
da sabato 16 maggio 2026 a domenica 17 maggio 2026

È stato pubblicato il programma ufficiale del Bioblitz al Parco Adda Nord, l’evento di Citizen Science promosso da Regione Lombardia con AREA Parchi. (Scarica qui il programma)

Il Parco Adda Nord prosegue, per il terzo anno consecutivo, il censimento delle farfalle in collaborazione con l’Università di Torino coinvolgendo i cittadini nel monitoraggio della biodiversità in particolare nell’Isola della Biodiversità a Trezzo sull’Adda, nei prati di Cisano Bergamasco, nella Foresta di Pianura di Casirate d’Adda e sul lungolago tra Galbiate e Malgrate.

BioBlitz Parco Adda Nord

Il calendario degli eventi

Sabato 16 maggio

“Una giornata con le farfalle”

Ore 10-12: monitoraggio farfalle con l’esperto entomologo G. Ferretti nella Foresta di Pianura di Casirate d’Adda.

Ritrovo ore 10 presso Cascina Ronchi a Casirate d’Adda.

 

Ore 14-16: monitoraggio farfalle con l’esperto entomologo G. Ferretti nei prati di Cisano Bergamasco.

Ritrovo ore 14 presso il parcheggio del cimitero San Gregorio a Cisano Bergamasco.

 

Domenica 17 maggio, mattino

“BioBlitz tra lago e monte”

Ore 9-12: osservazione ornitologica con passeggiata tra lago e fiume da Galbiate a Malgrate in collaborazione con il C.R.O.S. Varenna e le GEV del Parco.

Ritrovo ore 9 sul lungo Adda nel parcheggio dietro “Lecco Outdoor” di Galbiate.

 

Ore 9.45-12: passeggiata botanica e entomologica nell’area dei Piani di Barra.

Ritrovo ore 9.45 al Cappello dell’Alpino – Piazzale Alpini (Galbiate).

 

Domenica 17 maggio, pomeriggio

“L’Isola della Biodiversità”

Ore 15-18: monitoraggio farfalle e impollinatori selvatici nell’Isola della Biodiversità e visita guidata al Bee Point di Villa Gina con gli esperti.

Ritrovo ore 15 presso Villa Gina, sede del Parco Adda Nord a Trezzo sull’Adda.

 

Per iscriversi occorre compilare il form a questo link

Oppure inquadrare il QR-Code nella locandina.

 

Bene, sei arrivato fino alle fine: significa che ami la Natura, proprio come noi.
Se non vuoi perderti i prossimi articoli, iscriviti alla newsletter.

© riproduzione riservata
riproduzione consentita con link a originale e citazione fonte: rivistanatura.com

Potrebbe interessarti:

La Rivista della Natura

© 2014 – 2026 Edinat - Edizioni di Natura - Milano · P.I./C.F. 02938530132