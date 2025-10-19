Bird Photographer of the Year è per la prima volta in Italia

La grande fotografia naturalistica torna al Forte di Bard con il più importante concorso internazionale dedicato alla fotografia ornitologica: Bird Photographer of the Year, per la prima volta in Italia e in anteprima europea.

L’esposizione, giunta alla sua decima edizione, celebra la bellezza e la diversità del mondo degli uccelli attraverso immagini di straordinaria potenza visiva.

Il concorso internazionale premia le migliori fotografie di uccelli, suddivise in dodici categorie:

Giovani fotografi; Miglior Ritratto (Best Portrait); Comportamenti (Bird Behaviour); Uccelli in volo (Birds in flight); Uccelli nel loro ambiente (Birds in the Environment); Black and White; Documentario sulla salvaguardia (Conservation Award); Salvaguardia; Prospettive creative (Creative Perspectives); Portfolio; Uccelli urbani (Urban Birds); Video.

Fotografi da tutto il mondo hanno partecipato al concorso presentando oltre 33.000 immagini. In palio un premio finale di 3.500 sterline.

I vincitori e le altre fotografie finaliste

A vincere l’edizione 2025 è l’immagine di una magnifica fregata che si staglia contro un’eclissi solare totale. A realizzarla in Messico è stato il fotografo canadese Liron Gertsman. «Ho impiegato un anno di preparazione per catturare il mio sogno: scattare un uccello di fronte all’eclissi solare totale – racconta Gertsman –. Ho chiesto l’aiuto di una barca per posizionarmi vicino ad alcuni isolotti al largo di Mazatlán, frequentati da uccelli marini. Mentre la luna scopriva il bordo del sole al termine della totalità, ho catturato questa immagine durante la fase dell’eclissi nota come “anello di diamante”, un momento che dura pochi secondi».

Gli italiani in concorso

Due gli italiani premiati: Francesco Guffanti con l’immagine “Angelo o Demone” scattata in Valle d’Aosta, che ritrae un’aquila reale mentre si ciba di una carcassa di cervo rosso, ha vinto il primo premio nella categoria Bird Behaviour; Philippe Egger, con lo scatto “Fotografia d’arte”, ha vinto il primo premio nella categoria Creative perspectives che vede protagonista un Martin pescatore comune in un suggestivo volo su un’opera d’arte.

Bird Photographer of the Year

Orari

Dal 25 ottobre 2025 al 1° marzo 2026

Martedì-venerdì 10 – 18

Sabato, domenica e festivi 10 – 19

Lunedì chiuso

Biglietti

Intero 12 Euro

Ridotto 10 Euro (over 65)

Ridotto 6 euro (19-25 anni)

Gratuità: possessori Abbonamento Musei Piemonte Valle d’Aosta e Abbonamento Musei Lombardia Valle d’Aosta; Membership Card Forte di Bard, minori di 18 anni.

Informazioni al pubblico

Associazione Forte di Bard

Tel.: + 39 0125 833811

e-mail: info@fortedibard.it

www.fortedibard.it



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