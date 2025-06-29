Quest’anno sarà la cornice della Val Canali a ospitare, dal 5 al 7 settembre, la quarta edizione del Coesistenza Festival, un evento interamente dedicato alla riflessione, al dialogo e all’esperienza sul delicato equilibrio tra l’essere umano e il mondo selvatico.

Tre giorni di incontri, laboratori, escursioni, teatro, narrazione, performance e dialoghi con esperti, artisti, studiosi e comunità locali, per esplorare le sfide e le possibilità della coesistenza.

Villa Welsperg – storica sede del Parco di Paneveggio Pale di San Martino che quest’anno fra gli altri patrocinerà l’evento – accoglierà visitatori e ospiti speciali, ognuno dei quali portatore di un peculiare tassello della riflessione sul rapporto affascinante, mutevole e profondamente culturale fra l’umanità e la natura di cui fa parte.

Nel 2025, giunto alla sua quarta edizione, Coesistenza Festival si attesta ormai come importante luogo di incontro e di dialogo su uno dei temi più urgenti che individualmente, e come società, dobbiamo affrontare per impostare la direzione del nostro futuro così come la qualità del nostro presente. Un’occasione unica per esplorare i molti aspetti – giuridici, tecnici, antropologici, naturalistici, psicologici, artistici e molto altri – che caratterizzano il rapporto complesso tra comunità e natura selvaggia attraverso un ricco calendario di attività: tre giorni di incontri, approfondimenti, workshop, musica, narrazione e performance artistiche per entrare in contatto con la coesistenza e capire se si tratta di un’opzione realistica e percorribile.

Ecco alcune anticipazioni sul programma

Sabato sera

Una sorpresa speciale renderà la serata del sabato un momento magico, una sorta di viaggio iniziatico, un momento di riflessione sul rapporto personale con il selvatico attraverso un’immersione in tradizioni antiche e nella commedia dell’arte insieme al gruppo Bottega Buffa Circovacanti.

Domenica mattina

Tornerà, per il secondo anno, l’appuntamento con “InSilva”, un crescendo di performance artistiche e narrazioni di scienza e antropologia, con cinque ospiti d’eccezione che alterneranno racconti e performances artistiche per coinvolgere il pubblico in un dialogo tra emozione e conoscenza che ci porti a riflettere sulla “grande accelerazione” dei nostri tempi.

Il programma sarà online sul sito a luglio: www.coesistenzafestival.it

Ingresso libero

Per info, prenotazioni e richieste: info@coesistenzafestival.it

«Coesistenza festival è lo spazio dove rafforzare la consapevolezza delle nostre attitudini verso l’ambiente e delle conseguenze che queste generano. Un’occasione per raccogliere nuovi spunti di riflessione individuale sul ruolo svolto da ciascuno di noi nel definire l’esito del nostro racconto comune» spiega Anna Sustersic, presidente di PAMS Foundation, ente organizzatore dell’evento.

L’evento è realizzato in collaborazione con Ecomuseo del Vanoi, Ecomuseo della Judicaria, con numerosi altri partner e con il fondamentale supporto di Fondazione Gioia e Carlo, Fondazione Caritro, SAT Società Alpinisti Tridentini e Muse, Museo delle Scienze di Trento.



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