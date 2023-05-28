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TRA SICCITÀ E ALLUVIONI

Deserto Italia

Il progetto e la mostra del fotografo Stefano Torrione in scena al MUSE di Trento

Deserto Italia
Il fiume Brenta a Tezze sul Brenta. © Stefano Torrione

28 Mag 2023

Evento
Deserto Italia
Dove
MUSE – Museo delle Scienze di Trento
Quando
da sabato 17 giugno 2023 a domenica 20 agosto 2023

Tra siccità e alluvioni gli impatti della crisi climatica sono ormai realtà: Alpi senza neve, fiumi senz’acqua, laghi ai minimi, ma anche intense piogge ed esondazioni. L’Italia è particolarmente esposta agli eventi estremi causati dai cambiamenti climatici, anche perché si trova nell’hotspot climatico del bacino Mediterraneo.

La mostra fotografica “Deserto Italia” di Stefano Torrione racconta attraverso 22 scatti in bianco e nero che ruotano attorno al concetto di “deserto”, i paesaggi italiani da Nord a Sud del Paese in cui sono state più evidenti le ferite inferte dal clima.

La mostra verrà inaugurata al MUSE Museo delle Scienze di Trento il prossimo 16 giugno, alle ore 18:30, in occasione della Giornata mondiale della desertificazione e della siccità.

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Il fiume Po in secca nei pressi del Ponte della Gerola. Nel 2022 il grande fiume ha patito una drammatica crisi idrica. © Stefano Torrione

Il progetto fotografico

Nel corso del 2022, Stefano Torrione ha perlustrato a piedi le aree glaciologiche, fluviali e lacustri, fotografando le zone più significative. Con il linguaggio austero del bianco/nero, gli scatti evidenziano gli effetti sul territorio del riscaldamento globale e affrontano il tema della sofferente bellezza”, come segno del paesaggio colpito dalla siccità.

Al centro del lavoro e della ricerca dell’autore c’è il concetto di deserto: deserto sono i ghiacciai che si ritirano e si spaccano, deserto sono i fiumi che si asciugano lasciando emergere i letti sabbiosi, deserto sono i laghi che si abbassano facendo affiorare fondali rocciosi.

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L’incendio nel 2022 ha distrutto 5 ettari di macchia mediterranea nell’isola di Stromboli. © Stefano Torrione

La siccità nel mondo

Amplificata dal degrado del suolo e dai cambiamenti climatici, la siccità sta crescendo in frequenza e severità, con un aumento del 29% dal 2000 e con 55 milioni di persone interessate dai suoi effetti ogni anno.

L’Istituto di Scienza dell’Atmosfera e del Clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR- ISAC) ha diffuso i dati preliminari relativi alle temperature registrate in Italia nel 2022, che è stato il più caldo mai registrato dal 1800, mentre le precipitazioni si sono ridotte del 30% rispetto alla media del trentennio 1991-2020.

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L’imponente accumulo di materiali rocciosi rilasciati dal ritiro del ghiacciaio, nell’anfiteatro morenico sopra il Rifugio Denza, nel Gruppo della Presanella. © Stefano Torrione

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