Donne agricoltrici, la risorsa più preziosa del continente africano

È stato inaugurato nella capitale della Repubblica Islamica di Mauritania l’Anno internazionale delle donne agricoltrici in Africa, al termine del World Food Forum Africa, l’evento centrale della 34a sessione della Conferenza regionale della FAO per l’Africa (ARC34).

Le Nazioni Unite hanno proclamato il 2026 “Anno internazionale delle donne contadine“ (IYWF 2026). L’Anno mette in luce il ruolo fondamentale che le donne svolgono nei sistemi agroalimentari, dalla produzione al commercio, un ruolo che spesso non viene riconosciuto.

«Sfruttare la risorsa più grande del continente, le persone, per guidare la trasformazione agroalimentare sostenibile» è l’appello all’azione lanciato da Fatmata Binta, una capo tribù innovatrice che ricopre il ruolo di Ambasciatrice regionale di buona volontà della FAO per l’Africa.

«La popolazione africana in rapida crescita, composta da giovani e donne, è una delle risorse più preziose del continente e deve essere messa in grado di promuovere un cambiamento positivo nei sistemi agroalimentari regionali» ha affermato QU Dongyu, Direttore Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), nel suo intervento alla prima riunione in assoluto del World Food Forum Africa.

«I giovani e le donne non sono solo i beneficiari della trasformazione, ma sono i motori del cambiamento» ha affermato nel discorso di apertura di una giornata di eventi che precede la riunione ministeriale tenutasi nella capitale della Mauritania.

Metà della popolazione del continente ha meno di 19 anni e la maggior parte di loro svolge lavori informali mal retribuiti.

Il World Food Forum è stato istituito per offrire una piattaforma più ampia a tutte le parti interessate del settore agroalimentare globale. «Il lancio di una sezione regionale localizza lo sforzo per rendere l’iniziativa più orientata all’azione, inclusiva e incentrata sugli investimenti, e per rispondere direttamente alle priorità del sistema agroalimentare africano» ha affermato Qu.

Ampliare l’inclusività per tutti i popoli africani

Il capo economista della FAO Maximo Torero ha illustrato alcuni aspetti concreti e applicabili a livello locale dell’iniziativa di punta della FAO, “Hand-in-Hand”.

Dopo una breve panoramica sulla storia dell’istituzione del World Food Forum nel 2019, il Direttore Generale della FAO QU Dongyu ha sottolineato che il suo obiettivo è quello di cambiare i modelli di business dello sviluppo, passando dalle donazioni agli investimenti, e colmare il divario tra visione e realizzazione, collegando la scienza e l’innovazione con gli investimenti e l’emancipazione dei giovani e delle donne.

https://www.fao.org/woman-farmer-2026/en

«La trasformazione richiede investimenti, su larga scala e con un impatto» ha affermato, sottolineando che i finanziamenti allo sviluppo per la sicurezza alimentare e la nutrizione in Africa sono aumentati solo in misura modesta e rimangono frammentati, fortemente dipendenti dall’Aiuto pubblico allo sviluppo, e spesso non sono in linea con gli obiettivi a lungo termine in materia di nutrizione, clima ed equità.

La spesa pubblica interna sta crescendo per compensare tali carenze, ma spesso continua a privilegiare beni pubblici a breve termine piuttosto che quelli ad alto impatto, come l’irrigazione e le infrastrutture rurali, ha affermato.

«La risorsa più preziosa dell’Africa è la sua popolazione, in particolare i giovani, le donne e i piccoli agricoltori, che tuttavia continuano a essere sistematicamente esclusi dai sistemi finanziari. L’inclusione non è facoltativa: è essenziale per la produttività, la resilienza e la stabilità sociale» ha affermato il Direttore Generale della FAO QU Dongyu.

«Riorientare il sostegno e incentivare gli investimenti privati rimane una delle maggiori opportunità ancora inesplorate per accelerare la trasformazione in Africa» ha concluso.



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