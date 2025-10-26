Ecomondo: l’evento strategico per la sostenibilità

Ecomondo è l’evento internazionale annuale, leader nei settori della green and circular economy, che funge da punto di incontro tra industrie, stakeholder, policy maker, opinion leader, mondo della ricerca e delle istituzioni impegnati nella transizione ecologica e mette a sistema gli elementi chiave che definiscono le strategie di sviluppo della politica ambientale dell’Unione Europea.

Tecnologie, servizi e soluzioni della green, blue e circular economy sono protagoniste a Ecomondo, che andrà in scena al Rimini Expo Centre dal 4 al 7 novembre 2025.

Innovazioni, networking, conferenze

Tra i tanti temi protagonisti a Ecomondo, spazio anche alla finanza green, earth observation, comunicazione ambientale e al ruolo strategico della sostenibilità come leva competitiva. Si potrà partecipare a panel, workshop e conferenze con esperti internazionali, policy maker e aziende protagoniste dell’innovazione ambientale.

Palinsesto convegnistico

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Ecomondo ha realizzato una App per: prenotare il posto agli eventi, guardare la mappa digitale, iscriversi ai tour tematici.

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Gli Stati Generali della Green Economy 2025

Ospitata da Ecomondo presso il quartiere fieristico di Rimini, la 14ª edizione degli Stati Generali della Green Economy avrà quest’anno come tema: “Green economy: guidare il futuro in tempi di crisi”.

La riflessione sarà incentrata sulla necessità di una leadership lungimirante e resiliente in un contesto globale segnato da instabilità geopolitica, pressioni economiche e urgenze climatiche.

La sessione plenaria di apertura vedrà la presentazione della Relazione a cura di Edo Ronchi, che offrirà una lettura sulle prospettive della green economy europea e italiana, evidenziando le buone ragioni per non fare retromarce. A discuterne con Ronchi saranno tre figure di primo piano: Paolo Gentiloni, Lucrezia Reichlin e Gilberto Pichetto Fratin.

Per partecipare è necessario registrarsi.

Waste as Resource

L’edizione 2025 di Ecomondo punta su distretti verticali più specializzati, con un’espansione del settore Water Cycle & Blue Economy e una nuova organizzazione del comparto Waste as Resource.

Quest’anno, durante Ecomondo, tutti potranno dare nuova vita ai vecchi dispositivi elettronici: portando in fiera i piccoli RAEE, come smartphone, spine o cavi, si potranno conferire nella speciale installazione all’ingresso Sud. Un gesto semplice per sostenere l’economia circolare.

Il progetto RAEE-START fa parte della nuova campagna di sensibilizzazione e raccolta sui piccoli RAEE nata da Ecomondo, in collaborazione con il programma Scart del Gruppo Hera, con il CdC RAEE, il punto di riferimento per tutti i soggetti coinvolti nella filiera dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, e con la Settimana europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR).

Anche chi non partecipa a Ecomondo può contribuire!

Ecomondo Run, in collaborazione con Erica e con il supporto di Fluxo, è un evento di plogging (l’attività outdoor che unisce la corsa o camminata alla raccolta dei rifiuti): l’8 novembre, sulla Spiaggia Libera di San Giuliano Mare. Tutto il materiale necessario alla raccolta sarà fornito dall’organizzazione.



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