Forum Siccità 2023

Nel Comune di Milano, sono andate perdute 15.495 piante – tra essenze appena messe a terra e piante adulte –; nei comuni della Città metropolitana di Milano la siccità ha colpito il 25,54% delle piantagioni realizzate direttamente da Forestami, non facendo attecchire 9.099 delle 35.632 piantate messe a terra nella stagione agronomica 2021-2022.

I primi mesi del 2023 sono stati caratterizzati da scarse piogge e temperature al di sopra della media.

Monitoraggio dello stato di salute degli alberi del territorio

Forestami, insieme a Triennale Milano e al Politecnico di Milano, ha organizzato il primo “Forum Siccità” per presentare la nuova fase del progetto Forestami, che porterà allo sviluppo di una piattaforma interattiva in grado non solo di fornire l’overview degli alberi presenti su tutto il territorio, ma anche del loro stato di salute e dell’apporto idrico necessario per ognuno, permettendo così alla cittadinanza di poter dare il proprio contributo il modo strutturato e realmente utile.

«La situazione di siccità crescente che stiamo attraversando e gli effetti che abbiamo imparato a conoscere ci hanno fatto sentire l’urgenza di convocare questo Forum per la necessità di un confronto concreto tra chi sta facendo ricerca scientifica sugli effetti dei cambiamenti climatici sulle piante e chi sta lavorando all’attuazione degli interventi necessari per preservare e incrementare il capitale naturale per raggiungere, nel caso della Città metropolitana di Milano, il traguardo dei tre milioni di alberi entro il 2030» ha affermato Stefano Boeri, Presidente del Comitato Scientifico di Forestami.

I lavori del “Forum Siccità” sono stati aperti dalla Direttrice Generale di Triennale Milano Carla Morogallo e da Stefano Boeri. Il Forum è stato coordinato da Maria Chiara Pastore, ricercatrice del Politecnico di Milano, National Biodiversity Future Centre e Direttrice scientifica di Forestami e ha visto il primo intervento pubblico del nuovo Project Manager di Forestami, Enrico Calvo, per un lungo periodo dirigente di ERSAF dove si è occupato in ambito regionale e nazionale di pianificazione forestale e di gestione di foreste.

Dal “Forum Siccità” è emersa – come ha sottolineato nel suo intervento di sintesi Enrico Calvo – la necessità sempre maggiore di sviluppare nuove capacità di monitoraggio e di ricerca sia attraverso le NBS (Nature Based Solutions – soluzioni basate sulla natura) sia attraverso il coinvolgimento sempre maggiore dei cittadini come parte attiva e responsabile nella gestione del verde di prossimità, dando loro la possibilità di collaborare con efficacia e in modo integrato con le organizzazioni già esistenti sul territorio e incrementando la consapevolezza del valore del verde.

Governo, Regione Lombardia, Città metropolitana e Comune di Milano

Al “Forum Siccità” ha partecipato il Governo con il sottosegretario Patrizio La Pietra, in rappresentanza del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste che ha sottolineato come la situazione odierna non si possa più definire un’emergenza ma un fenomeno ciclico, rendendo quindi necessario focalizzarsi su una progettualità che deve includere investimenti nelle infrastrutture, recupero delle acque reflue, desalinizzazione delle acque marine, semplificazione delle procedure attraverso una regia nazionale.

Per Regione Lombardia è intervenuto l’Assessore agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica Massimo Sertori, che ha sottolineato quanto la crisi idrica sia una realtà, con una mancanza del 60% delle risorse idriche in Regione rispetto allo storico, che porteranno a un inevitabile adattamento del sistema produttivo irriguo-agricolo lombardo.

Per la Città Metropolitana era presente Giorgio Mantoan, Consigliere Delegato a Politiche Giovanili, Rapporti con Sistema delle Università e Progetto Forestami.

«Entro la fine di questa stagione agronomica avremo piantato circa 18mila nuovi alberi, compensando le perdite che abbiamo registrato l’anno scorso. Abbiamo scelto piante più giovani e resistenti e le abbiamo posizionate in luoghi più facilmente raggiungibili dalle autobotti e dagli impianti di irrigazione» ha dichiarato Elena Grandi, Assessora all’Ambiente e Verde del Comune di Milano.

La Fondazione Alia Falck ha rinnovato il sostegno economico al progetto di ricerca sviluppato dal Politecnico di Milano.

Il Gruppo Prada per aver reso possibile lo sviluppo del progetto Forestami Academy.



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