La Giornata mondiale degli oceani 2025 delle Nazioni Unite che si celebra oggi 8 giugno ci ricorda che l’oceano copre oltre il 70% del pianeta, che è la nostra fonte di vita, che sostiene il sostentamento dell’umanità e di ogni altro organismo sulla terra, che produce almeno il 50% dell’ossigeno del pianeta, che ospita la maggior parte della biodiversità terrestre ed che è la principale fonte di proteine per oltre un miliardo di persone nel mondo.

Inoltre, l’oceano è fondamentale per la nostra economia: si stima che entro il 2030 40 milioni di persone saranno impiegate in industrie basate sugli oceani.

“Wonder, sustaining what sustains us” (Meraviglia, sostenere ciò che ci sostiene) è il tema della Giornata mondiale degli oceani 2025 (World Oceans Day) un anno segnato dal Decennio delle Nazioni Unite per la scienza degli oceani (scarica qui il Marketing Toolkit del WOD 2025).

Con questa nuova visione, la giornata celebra la meraviglia che l’oceano suscita in noi: la sua bellezza, il suo mistero e il suo ruolo vitale nelle nostre vite e sul pianeta. Questa giornata ci ricorda la nostra profonda connessione con il mare e ci invita a proteggerlo attraverso decisioni guidate dalla curiosità, dalla saggezza e dall’impegno per il benessere collettivo.

Nonostante tutti i suoi benefici, l’oceano ha bisogno di sostegno

Con il 90% delle popolazioni di grandi pesci e il 50% delle barriere coralline distrutte, stiamo sottraendo all’oceano più di quanto sia possibile ricostituire. Dobbiamo lavorare insieme per creare un nuovo equilibrio con l’oceano che non impoverisca più la sua ricchezza, ma che al contrario ne ripristini la vitalità e gli dia nuova vita.

Conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani 2025

La Conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani del 2025 (Nizza, 9-13 giugno) cercherà soluzioni per la conservazione e l’uso sostenibile degli oceani, dei mari e delle risorse marine. La conferenza riunirà governi, organizzazioni, istituzioni finanziarie, università, settore privato e società civile per creare partenariati, condividere soluzioni e adottare il “Piano d’azione di Nizza per gli oceani” – una dichiarazione concisa e orientata all’azione con impegni volontari – per guidare sforzi urgenti e collettivi per mari più sani e resistenti.

L’allineamento unico di due importanti eventi ONU sugli oceani rappresenta un’opportunità senza precedenti per amplificare la visibilità e gli sforzi di collaborazione per gli oceani.

Dichiarazione della Giornata degli Oceani

La Giornata degli Oceani è stata dichiarata per la prima volta l’8 giugno 1992 a Rio de Janeiro, in occasione del Global Forum, un evento parallelo alla Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo (UNCED) che ha offerto alle organizzazioni non governative (ONG) e alla società civile l’opportunità di esprimere il proprio punto di vista sulle questioni ambientali.



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