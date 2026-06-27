comprendere i cani

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CINOFILIA

I cani non sono tutti uguali

Un manuale per comprendere cosa ci vogliono dire i nostri cani, con il principale scopo di renderli pienamente felici

I cani non sono tutti uguali
Immagine di sfondo © Prettysleepy via pixabay.com

3 mesi fa

Quando nella nostra vita arriva un cane ci si apre un mondo sconosciuto. Ci dotiamo di tutto quel che occorre, molto spesso del superfluo, per assicurare il suo benessere e ci esasperiamo nel tentativo di “educarlo” per fargli fare “cose” tralasciando però di approfondire uno degli aspetti fondamentali: la comunicazione con il nostro amico a quattro zampe. Condividere la propria vita con un cane non significa solo assicurargli un tetto dove dormire o un pasto quotidiano, ma comprenderne il linguaggio, capirne le esigenze per renderlo pienamente felice.

 

Dunia Rawan, in I cani non sono tutti uguali ci insegna a vedere questi compagni di vita come esseri con capacità cognitive, elaborative ed emozionali e non come giocattoli telecomandati a cui imporre i nostri desiderata. Agile e divulgativo, scritto con uno stile vivace e a tratti esilarante, questo manuale ci insegna i capisaldi per capire il linguaggio dei cani e a comunicare con loro.

Da sempre appassionata di animali e natura, una laurea in Scienze biologiche, molte collaborazioni editoriali e tanta esperienza canina accumulata fin da piccola, Dunia ha trasformato quella che era la grande passione della sua vita, i cani, in una professione.

Diventa dapprima educatrice cinofila, vive l’esperienza del lavoro in un canile milanese, e continuando a studiare il comportamento dei cani, diventa istruttrice cinofila esperta in rieducazione comportamentale.

Insieme a Paolo Menegatti, è autrice e co-conduttrice del programma Animal House, in onda da otto anni su Radio Deejay, dedicato agli animali.

Questo manuale è il frutto delle sue conoscenze accumulate in tanti anni e ci aiuta a capire i mille segnali che il nostro amico a quattro zampe ci manda per parlare con noi, consentendoci di avviare una relazione sana, più profonda, fondata sulla comprensione e il benessere, in un percorso diametralmente opposto a quello indicato dalla vecchia scuola di educatori, fondato sulle dinamiche di dominanza e paura.

L’autrice ci fornisce una “cassetta degli attrezzi” per decodificare correttamente i comportamenti del nostro cane coprendo l’intero arco della vita, dall’infanzia alla senilità, e affronta ogni aspetto della relazione, dalla comunicazione alla libertà, dalla socializzazione al tema dell’aggressività. E attraverso tante storie vere e consigli mirati, ci apre a nuove prospettive che non potevamo nemmeno immaginare. Con l’unico grande obiettivo, di rendere il nostro cane sereno, imparando a esserlo noi per primi.

 

«Tutti vorremmo essere liberi e compresi, perché dovrebbe essere meno importante per un cane? Su questi due pilastri – libertà e comunicazione – si erge il magico mondo che mi ha permesso di realizzare il sogno di bambina: parlare con gli animali. Con i cani è possibile”. D.R.

 

comprendere i cani

 

“I cani non sono tutti uguali – Impara a capirli per comunicare con loro”

di Dunia Rahwan

252 pagine, 16,90 Euro

Longanesi

 

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