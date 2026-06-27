comprendere i cani

Quando nella nostra vita arriva un cane ci si apre un mondo sconosciuto. Ci dotiamo di tutto quel che occorre, molto spesso del superfluo, per assicurare il suo benessere e ci esasperiamo nel tentativo di “educarlo” per fargli fare “cose” tralasciando però di approfondire uno degli aspetti fondamentali: la comunicazione con il nostro amico a quattro zampe. Condividere la propria vita con un cane non significa solo assicurargli un tetto dove dormire o un pasto quotidiano, ma comprenderne il linguaggio, capirne le esigenze per renderlo pienamente felice.

Dunia Rawan, in I cani non sono tutti uguali ci insegna a vedere questi compagni di vita come esseri con capacità cognitive, elaborative ed emozionali e non come giocattoli telecomandati a cui imporre i nostri desiderata. Agile e divulgativo, scritto con uno stile vivace e a tratti esilarante, questo manuale ci insegna i capisaldi per capire il linguaggio dei cani e a comunicare con loro.

Da sempre appassionata di animali e natura, una laurea in Scienze biologiche, molte collaborazioni editoriali e tanta esperienza canina accumulata fin da piccola, Dunia ha trasformato quella che era la grande passione della sua vita, i cani, in una professione.

Diventa dapprima educatrice cinofila, vive l’esperienza del lavoro in un canile milanese, e continuando a studiare il comportamento dei cani, diventa istruttrice cinofila esperta in rieducazione comportamentale.

Insieme a Paolo Menegatti, è autrice e co-conduttrice del programma Animal House, in onda da otto anni su Radio Deejay, dedicato agli animali.

Questo manuale è il frutto delle sue conoscenze accumulate in tanti anni e ci aiuta a capire i mille segnali che il nostro amico a quattro zampe ci manda per parlare con noi, consentendoci di avviare una relazione sana, più profonda, fondata sulla comprensione e il benessere, in un percorso diametralmente opposto a quello indicato dalla vecchia scuola di educatori, fondato sulle dinamiche di dominanza e paura.

L’autrice ci fornisce una “cassetta degli attrezzi” per decodificare correttamente i comportamenti del nostro cane coprendo l’intero arco della vita, dall’infanzia alla senilità, e affronta ogni aspetto della relazione, dalla comunicazione alla libertà, dalla socializzazione al tema dell’aggressività. E attraverso tante storie vere e consigli mirati, ci apre a nuove prospettive che non potevamo nemmeno immaginare. Con l’unico grande obiettivo, di rendere il nostro cane sereno, imparando a esserlo noi per primi.

«Tutti vorremmo essere liberi e compresi, perché dovrebbe essere meno importante per un cane? Su questi due pilastri – libertà e comunicazione – si erge il magico mondo che mi ha permesso di realizzare il sogno di bambina: parlare con gli animali. Con i cani è possibile”. D.R.

“I cani non sono tutti uguali – Impara a capirli per comunicare con loro”

di Dunia Rahwan

252 pagine, 16,90 Euro

Longanesi



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